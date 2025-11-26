Рейтинг@Mail.ru
Николаев: книга о чувашской вышивке вышла в свет - РИА Новости, 26.11.2025
16:26 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/nikolaev-2057762069.html
Николаев: книга о чувашской вышивке вышла в свет
Николаев: книга о чувашской вышивке вышла в свет - РИА Новости, 26.11.2025
Николаев: книга о чувашской вышивке вышла в свет
Книга "Чувашская вышивка: женские рубахи из собрания Российского этнографического музея" вышла в свет, сообщил глава региона Олег Николаев. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:26:00+03:00
2025-11-26T16:26:00+03:00
олег николаев (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057760985_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5b1d336e64a078ab2416c42e15c97375.jpg
https://ria.ru/20251117/kultura-2055520680.html
олег николаев (политик)
Олег Николаев (политик)
Николаев: книга о чувашской вышивке вышла в свет

Олег Николаев рассказал о выходе книги о чувашской вышивке

© Фото предоставлено пресс-службой главы Чувашской РеспубликиКнига "Чувашская вышивка: женские рубахи из собрания Российского этнографического музея"
Книга Чувашская вышивка: женские рубахи из собрания Российского этнографического музея - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой главы Чувашской Республики
Книга "Чувашская вышивка: женские рубахи из собрания Российского этнографического музея"
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Книга "Чувашская вышивка: женские рубахи из собрания Российского этнографического музея" вышла в свет, сообщил глава региона Олег Николаев.
Издание появилось в День чувашской вышивки. Николаев отметил, что издание стало знаковым для ценителей чувашской традиционной культуры.
"Здесь собрано свыше 250 бесценных музейных предметов и фотографий, большая часть из которых долгие годы была недоступна широкой публике", – написал в своем канале в мессенджере Max Николаев.
Он отметил, что в одном сборнике были собраны орнаменты, которыми чувашские женщины украшали рубахи. Также в книге опубликованы образцы нагрудной вышивки "кӗскӗ".
Первые экземпляры книги будут вручены победителям конкурса "Живи, узор чувашский" на торжественном мероприятии в честь Дня чувашской вышивки.
"Это наш общий вклад в сохранение и развитие родной культуры. Убежден, издание станет вдохновением для многих и поможет нам еще глубже понять и полюбить наше уникальное наследие. Гордимся Чувашией и ее славными традициями!" – сказал Николаев.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Книги Симоньян отправили в библиотеки за границу
17 ноября, 16:50
 
