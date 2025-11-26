Николаев: книга о чувашской вышивке вышла в свет

https://ria.ru/20251126/nikolaev-2057762069.html
Книга "Чувашская вышивка: женские рубахи из собрания Российского этнографического музея" вышла в свет, сообщил глава региона Олег Николаев.
олег николаев (политик)
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Книга "Чувашская вышивка: женские рубахи из собрания Российского этнографического музея" вышла в свет, сообщил глава региона Олег Николаев.
Издание появилось в День чувашской вышивки. Николаев отметил, что издание стало знаковым для ценителей чувашской традиционной культуры.
"Здесь собрано свыше 250 бесценных музейных предметов и фотографий, большая часть из которых долгие годы была недоступна широкой публике", – написал в своем канале в мессенджере Max Николаев.
Он отметил, что в одном сборнике были собраны орнаменты, которыми чувашские женщины украшали рубахи. Также в книге опубликованы образцы нагрудной вышивки "кӗскӗ".
Первые экземпляры книги будут вручены победителям конкурса "Живи, узор чувашский" на торжественном мероприятии в честь Дня чувашской вышивки.
"Это наш общий вклад в сохранение и развитие родной культуры. Убежден, издание станет вдохновением для многих и поможет нам еще глубже понять и полюбить наше уникальное наследие. Гордимся Чувашией и ее славными традициями!" – сказал Николаев.