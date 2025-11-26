Николаев: книга о чувашской вышивке вышла в свет

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Книга "Чувашская вышивка: женские рубахи из собрания Российского этнографического музея" вышла в свет, сообщил глава региона Олег Николаев.

Издание появилось в День чувашской вышивки. Николаев отметил, что издание стало знаковым для ценителей чувашской традиционной культуры.

"Здесь собрано свыше 250 бесценных музейных предметов и фотографий, большая часть из которых долгие годы была недоступна широкой публике", – написал в своем канале в мессенджере Max Николаев.

Он отметил, что в одном сборнике были собраны орнаменты, которыми чувашские женщины украшали рубахи. Также в книге опубликованы образцы нагрудной вышивки "кӗскӗ".

Первые экземпляры книги будут вручены победителям конкурса "Живи, узор чувашский" на торжественном мероприятии в честь Дня чувашской вышивки.