Чернышенко призвал научные организации вовлекать бойцов СВО в свою работу

СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Борьба за ветеранов СВО, которые обладают инженерно-техническими знаниями, идет во всем мире, российским организациям необходимо привлекать такие кадры в свою деятельность, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Руководителям вузов и научных организаций, конечно, необходимо присматриваться… Ветераны боевых действий СВО обладают этими качествами, во всем мире, в странах НАТО идет охота за технарями, которые являются ветеранами боевых действий", - сказал зампред правительства на V Конгрессе молодых ученых.

Чернышенко добавил, что ветераны СВО с инженерными знаниями могут внести существенный вклад в становление технологической науки и придавать предметные смыслы разработкам.