Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко призвал научные организации вовлекать бойцов СВО в свою работу - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 26.11.2025 (обновлено: 19:24 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/nato-2057750904.html
Чернышенко призвал научные организации вовлекать бойцов СВО в свою работу
Чернышенко призвал научные организации вовлекать бойцов СВО в свою работу - РИА Новости, 26.11.2025
Чернышенко призвал научные организации вовлекать бойцов СВО в свою работу
Борьба за ветеранов СВО, которые обладают инженерно-техническими знаниями, идет во всем мире, российским организациям необходимо привлекать такие кадры в свою... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:57:00+03:00
2025-11-26T19:24:00+03:00
в мире
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg
https://ria.ru/20251126/putin-2057740976.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_365:0:3048:2012_1920x0_80_0_0_9e67ab8a88c771748f58a4398bbcf399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий чернышенко
В мире, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко призвал научные организации вовлекать бойцов СВО в свою работу

Чернышенко: научным организациям следует привлекать бойцов СВО к своей работе

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Борьба за ветеранов СВО, которые обладают инженерно-техническими знаниями, идет во всем мире, российским организациям необходимо привлекать такие кадры в свою деятельность, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Руководителям вузов и научных организаций, конечно, необходимо присматриваться… Ветераны боевых действий СВО обладают этими качествами, во всем мире, в странах НАТО идет охота за технарями, которые являются ветеранами боевых действий", - сказал зампред правительства на V Конгрессе молодых ученых.
Чернышенко добавил, что ветераны СВО с инженерными знаниями могут внести существенный вклад в становление технологической науки и придавать предметные смыслы разработкам.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин призвал повышать роль научного сообщества в развитии России
Вчера, 15:27
 
В миреДмитрий Чернышенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала