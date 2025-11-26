Чернышенко призвал научные организации вовлекать бойцов СВО в свою работу

https://ria.ru/20251126/nato-2057750904.html
СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Борьба за ветеранов СВО, которые обладают инженерно-техническими знаниями, идет во всем мире, российским организациям необходимо привлекать такие кадры в свою деятельность, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Руководителям вузов и научных организаций, конечно, необходимо присматриваться… Ветераны боевых действий СВО обладают этими качествами, во всем мире, в странах НАТО идет охота за технарями, которые являются ветеранами боевых действий", - сказал зампред правительства на V Конгрессе молодых ученых.
Чернышенко добавил, что ветераны СВО с инженерными знаниями могут внести существенный вклад в становление технологической науки и придавать предметные смыслы разработкам.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.