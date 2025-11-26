Рейтинг@Mail.ru
Число субъектов МСП в Пермском крае выросло на 3,8 тысячи за год
19:04 26.11.2025
Число субъектов МСП в Пермском крае выросло на 3,8 тысячи за год
Число субъектов МСП в Пермском крае выросло на 3,8 тысячи за год - РИА Новости, 26.11.2025
Число субъектов МСП в Пермском крае выросло на 3,8 тысячи за год
В Пермском крае за год число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло на 3,8 тысячи, а самозанятых - на 56 тысяч, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T19:04:00+03:00
2025-11-26T19:04:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Число субъектов МСП в Пермском крае выросло на 3,8 тысячи за год

В Прикамье число субъектов МСБ увеличилось на 3,8 тысячи за год

Мужчина заполняет бумаги. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Пермском крае за год число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло на 3,8 тысячи, а самозанятых - на 56 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным на 10 ноября 2025 года, в Прикамье работают 105,4 тысячи субъектов МСП и 247,1 тысячи самозанятых. Такой рост связан с мерами поддержки бизнеса в регионе.
"Малое и среднее предпринимательство играет решающую роль в экономике Пермского края. Наша общая задача - обеспечить такие условия, при которых каждый начинающий предприниматель сможет реализовать свой проект, а действующий бизнес - расширяться и расти", - подчеркнула министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина, ее слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства также отметила, что действующие инструменты поддержки уже работают, формируют уверенность бизнеса и стимулируют создание новых предприятий.
Эти инструменты включают всю инфраструктуру поддержки бизнеса. Через центр "Мой бизнес" предприниматели получают консультации, финансирование и обучение - уже оказано более 68 тысяч услуг. Микрофинансовая компания выдала более 3 тысяч займов на сумму 5,2 миллиарда рублей, а Корпорация развития МСП предоставила поручительств на 13,82 миллиарда рублей для 2 тысяч бизнесменов.
Особой популярностью пользуются образовательные программы, в которых уже участвовали более 4,5 тысячи школьников.
Развитие сектора МСП обеспечивается целой инфраструктурой: центром "Мой бизнес", микрофинансовой компанией и гарантийной организацией. Они работают по принципу "единого окна", позволяя предпринимателям получить консультацию, финансирование, обучение и сопровождение.
Так, микрофинансовая компания предоставляет заемное финансирование по льготным ставкам, включая микрозаймы, заем "Инвестиционный" и лизинг оборудования. С 2020 года заключено более 3 тысяч договоров на сумму 5,2 миллиарда рублей. Корпорация развития МСП выдает поручительства и гарантии - общий объем поддержки превысил 13,82 миллиарда рублей, помощь получили более 2 тысяч предпринимателей.
Не менее значима нефинансовая поддержка. Центр "Мой бизнес" оказал свыше 68 тысяч услуг для 44 тысяч предпринимателей и самозанятых. Большой спрос наблюдается на образовательные программы - в том числе для школьников, где уже более 4,5 тысячи участников прошли проекты "Я - предприниматель", "Гении Прикамья", "Бизнес KIDS".
Отдельным направлением развития стала поддержка экспорта. За пять лет работы центр экспортной поддержки края оказал предпринимателям более 9 тысяч услуг, а пермские компании заключили внешнеторговые контракты на общую сумму свыше 12 миллиардов рублей.
Немаловажную роль играет социальный контракт как инструмент помощи гражданам, которые находятся в трудной жизненной ситуации, но готовы открыть собственное дело. Выплаты достигают 350 тысяч рублей, а направления включают индустрию красоты, производство, общепит и сервис.
Кроме того, каждый год уполномоченный по защите прав предпринимателей формирует специальный доклад. На его основе правительство разрабатывает и реализует конкретные меры для улучшения делового климата. С 2020 года уже воплощено 109 инициатив - от совершенствования кадастровой оценки до улучшения регулирования размещения торговых объектов и разработки отраслевых мер поддержки.
