Число субъектов МСП в Пермском крае выросло на 3,8 тысячи за год

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Пермском крае за год число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло на 3,8 тысячи, а самозанятых - на 56 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным на 10 ноября 2025 года, в Прикамье работают 105,4 тысячи субъектов МСП и 247,1 тысячи самозанятых. Такой рост связан с мерами поддержки бизнеса в регионе.

"Малое и среднее предпринимательство играет решающую роль в экономике Пермского края. Наша общая задача - обеспечить такие условия, при которых каждый начинающий предприниматель сможет реализовать свой проект, а действующий бизнес - расширяться и расти", - подчеркнула министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина, ее слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства также отметила, что действующие инструменты поддержки уже работают, формируют уверенность бизнеса и стимулируют создание новых предприятий.

Эти инструменты включают всю инфраструктуру поддержки бизнеса. Через центр "Мой бизнес" предприниматели получают консультации, финансирование и обучение - уже оказано более 68 тысяч услуг. Микрофинансовая компания выдала более 3 тысяч займов на сумму 5,2 миллиарда рублей, а Корпорация развития МСП предоставила поручительств на 13,82 миллиарда рублей для 2 тысяч бизнесменов.

Особой популярностью пользуются образовательные программы, в которых уже участвовали более 4,5 тысячи школьников.

Развитие сектора МСП обеспечивается целой инфраструктурой: центром "Мой бизнес", микрофинансовой компанией и гарантийной организацией. Они работают по принципу "единого окна", позволяя предпринимателям получить консультацию, финансирование, обучение и сопровождение.

Так, микрофинансовая компания предоставляет заемное финансирование по льготным ставкам, включая микрозаймы, заем "Инвестиционный" и лизинг оборудования. С 2020 года заключено более 3 тысяч договоров на сумму 5,2 миллиарда рублей. Корпорация развития МСП выдает поручительства и гарантии - общий объем поддержки превысил 13,82 миллиарда рублей, помощь получили более 2 тысяч предпринимателей.

Не менее значима нефинансовая поддержка. Центр "Мой бизнес" оказал свыше 68 тысяч услуг для 44 тысяч предпринимателей и самозанятых. Большой спрос наблюдается на образовательные программы - в том числе для школьников, где уже более 4,5 тысячи участников прошли проекты "Я - предприниматель", "Гении Прикамья", "Бизнес KIDS".

Отдельным направлением развития стала поддержка экспорта. За пять лет работы центр экспортной поддержки края оказал предпринимателям более 9 тысяч услуг, а пермские компании заключили внешнеторговые контракты на общую сумму свыше 12 миллиардов рублей.

Немаловажную роль играет социальный контракт как инструмент помощи гражданам, которые находятся в трудной жизненной ситуации, но готовы открыть собственное дело. Выплаты достигают 350 тысяч рублей, а направления включают индустрию красоты, производство, общепит и сервис.