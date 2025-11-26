https://ria.ru/20251126/mrot-2057747583.html
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ - РИА Новости, 26.11.2025
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ
Совфед на пленарном заседании одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:44:00+03:00
2025-11-26T15:44:00+03:00
2025-11-26T15:44:00+03:00
общество
наталия косихина
совет федерации рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg
https://ria.ru/20251124/premii-2057024300.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_8ca0f722933c764c57984348284667e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, наталия косихина, совет федерации рф, россия
Общество, Наталия Косихина, Совет Федерации РФ, Россия
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ
Совфед утвердил закон об установлении МРОТ в размере 27 093 рублей с 2026 года
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Совфед на пленарном заседании одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Сейчас федеральный МРОТ равен 22 440 рублям до вычета НДФЛ. Он действует в регионах, которые не установили свое, более высокое значение.
«
"Согласно закону, с 1 января 2026 года МРОТ устанавливается в сумме 27 093 рубля в месяц. По сравнению с 2025 годом рост составит 20,7%. Реализация федерального закона будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников", — отметила в беседе с РИА Новости сенатор Наталия Косихина
.
Как рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, увеличатся также и несколько социальных выплат. Это больничные, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, которые рассчитываются, исходя из минимальной зарплаты. Вырастет размер соцвзносов, которые работодатели отчисляют за сотрудников, что отразится на их размере пенсии в будущем.