Совфед одобрил закон о повышении МРОТ

Сейчас федеральный МРОТ равен 22 440 рублям до вычета НДФЛ. Он действует в регионах, которые не установили свое, более высокое значение.

Как рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, увеличатся также и несколько социальных выплат. Это больничные, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, которые рассчитываются, исходя из минимальной зарплаты. Вырастет размер соцвзносов, которые работодатели отчисляют за сотрудников, что отразится на их размере пенсии в будущем.