Совфед одобрил закон о повышении МРОТ - РИА Новости, 26.11.2025
15:44 26.11.2025
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ
Совфед на пленарном заседании одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. РИА Новости, 26.11.2025
общество, наталия косихина, совет федерации рф, россия
Общество, Наталия Косихина, Совет Федерации РФ, Россия
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ

Совфед утвердил закон об установлении МРОТ в размере 27 093 рублей с 2026 года

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Совфед на пленарном заседании одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.

Сейчас федеральный МРОТ равен 22 440 рублям до вычета НДФЛ. Он действует в регионах, которые не установили свое, более высокое значение.

«
"Согласно закону, с 1 января 2026 года МРОТ устанавливается в сумме 27 093 рубля в месяц. По сравнению с 2025 годом рост составит 20,7%. Реализация федерального закона будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников", — отметила в беседе с РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
Как рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, увеличатся также и несколько социальных выплат. Это больничные, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, которые рассчитываются, исходя из минимальной зарплаты. Вырастет размер соцвзносов, которые работодатели отчисляют за сотрудников, что отразится на их размере пенсии в будущем.
В России изменились правила выплаты премий и 13-х зарплат
24 ноября, 02:46
 
ОбществоНаталия КосихинаСовет Федерации РФРоссия
 
 
