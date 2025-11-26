Рейтинг@Mail.ru
Одну из самых высоких новогодних елей установят на Ходынском поле
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:05 26.11.2025 (обновлено: 15:05 27.11.2025)
Одну из самых высоких новогодних елей установят на Ходынском поле
Одну из самых высоких новогодних елей установят на Ходынском поле в Москве, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.11.2025
Одну из самых высоких новогодних елей установят на Ходынском поле

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Одну из самых высоких новогодних елей установят на Ходынском поле в Москве, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
"На Ходынском поле устанавливаем одну из самых высоких новогодних елей в столице. Ель высотой около 30 метров укрыта мультимедийным светодинамическим шатром диаметром около 60 метров. В прошлые годы эта новогодняя композиция была установлена у входа в Парк Горького", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ель состоит из 184 ветвей, самые крупные из которых длиной более семи метров и размахом более трех метров. По форме они напоминают живые. Чтобы сделать ёлку максимально естественной, ярусы веток расположены хаотично.
"Конструкция спроектирована с участием инженеров, электронщиков, ИТ-специалистов и проектировщиков. Для светового оформления инсталляции используется в общей сложности 30 километров гирлянды. Управляемые светодиоды позволяют создавать динамичные шоу – смену цветов, анимации, световые переходы, что делает елку не просто статичным украшением, а "живым" арт-объектом", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что при украшении города применяется современное светодиодное энергосберегающее оборудование. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.
"Используем конструкции, измененные в соответствии с датой и символикой праздника. За последние годы в Москве сформировался достаточный запас декоративных элементов, который позволяет украсить город. Все световые и другие оформительские конструкции – универсальные, с возможностью многократного использования и изменения их вида", - подчеркивается в сообщении.
