МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Одну из самых высоких новогодних елей установят на Ходынском поле в Москве, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

"На Ходынском поле устанавливаем одну из самых высоких новогодних елей в столице. Ель высотой около 30 метров укрыта мультимедийным светодинамическим шатром диаметром около 60 метров. В прошлые годы эта новогодняя композиция была установлена у входа в Парк Горького", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ель состоит из 184 ветвей, самые крупные из которых длиной более семи метров и размахом более трех метров. По форме они напоминают живые. Чтобы сделать ёлку максимально естественной, ярусы веток расположены хаотично.

"Конструкция спроектирована с участием инженеров, электронщиков, ИТ-специалистов и проектировщиков. Для светового оформления инсталляции используется в общей сложности 30 километров гирлянды. Управляемые светодиоды позволяют создавать динамичные шоу – смену цветов, анимации, световые переходы, что делает елку не просто статичным украшением, а "живым" арт-объектом", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что при украшении города применяется современное светодиодное энергосберегающее оборудование. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.