Ефимов: проходческий комплекс "Екатерина" построил 20 шахт в метро Москвы

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Стволопроходческий комплекс "Екатерина" начал возведение пятого шахтного ствола на будущей станции метро "Достоевская", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
При строительстве 13-й станции кольцевой линии метрополитена "Екатерина" разработает грунт и установит 44 постоянных и три временных железобетонных кольца диаметром 6,4 метра и высотой один метр каждое. В "Мосинжпроекте" добавили, что для монтажа комплекса специалисты применили модульную технологию, когда уже готовые элементы собирались, подключались к системам управления и испытывались прямо на стройплощадке.
Проходческий комплекс "Екатерина"
Проходческий комплекс "Екатерина"
© Пресс-служба Мосинжпроекта
© Пресс-служба МосинжпроектаПроходческий комплекс "Екатерина"
Проходческий комплекс "Екатерина"
© Пресс-служба Мосинжпроекта
© Пресс-служба МосинжпроектаПроходческий комплекс "Екатерина"
Проходческий комплекс "Екатерина"
© Пресс-служба Мосинжпроекта
"Используемый для устройства новой вентиляционной шахты стволопроходческий комплекс "Екатерина" – одна из наиболее проверенных вертикальных машин в Москве, для нее это уже 21-й шахтный ствол в столичном метро. Ранее она построила семь вентиляционных шахт на Люблинско-Дмитровской линии и 12 стволов вентиляционных камер, водоотливных установок и кабельных коллекторов на Большой кольцевой линии метрополитена, а также шахту на "Достоевской", соорудив в совокупности более километра вертикальных тоннелей", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Генеральный директор "Мосинжпроекта" Максим Гаман подчеркнул, что использование комплекса позволяет метростроителям выполнять механизированную проходку параллельно с постоянной отделкой, что существенно экономит ресурсы, сокращая сроки строительства и повышая точность и безопасность работ.
Как уточнили в градкомплексе, после того, как "Екатерина" завершит проходку, метростроители приступят к сооружению вентиляционных камеры и тоннеля будущей станции метро "Достоевская".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что готовность "Достоевской" составляет 35%. Эта станция метро расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира", на границе Мещанского и Тверского районов Центрального административного округа столицы, на пересечении улиц Самотечной и Дурова. Предполагается, что новая станция метрополитена улучшит транспортную доступность для более 200 тысяч москвичей в районах Мещанский, Тверской и Марьина Роща.