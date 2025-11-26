Рейтинг@Mail.ru
Правительство разработало второй пакет мер по защите от онлайн-мошенников - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 26.11.2025 (обновлено: 12:24 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/moshenniki-2057649961.html
Правительство разработало второй пакет мер по защите от онлайн-мошенников
Правительство разработало второй пакет мер по защите от онлайн-мошенников - РИА Новости, 26.11.2025
Правительство разработало второй пакет мер по защите от онлайн-мошенников
Правительство разработало второй пакет мер по защите россиян от онлайн-мошенников, сказал вице-премьер Дмитрий Григоренко во время выступления в рамках... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:50:00+03:00
2025-11-26T12:24:00+03:00
общество
россия
дмитрий григоренко
госдума рф
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий григоренко, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Правительство разработало второй пакет мер по защите от онлайн-мошенников

Григоренко: в ГД скоро внесут второй пакет мер по защите россиян от мошенников

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Правительство разработало второй пакет мер по защите россиян от онлайн-мошенников, сказал вице-премьер Дмитрий Григоренко во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
"Планируется, что в ближайшее время инициатива будет внесена на рассмотрение депутатов", — заявили в его аппарате.
С 1 июня этого года вступил в силу закон о защите россиян от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.
Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября они имеют право отказаться от спам-звонков и установить через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:71577
11 февраля, 13:50
 
ОбществоРоссияДмитрий ГригоренкоГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала