Правительство разработало второй пакет мер по защите от онлайн-мошенников
россия
Григоренко: в ГД скоро внесут второй пакет мер по защите россиян от мошенников
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Правительство разработало второй пакет мер по защите россиян от онлайн-мошенников, сказал вице-премьер Дмитрий Григоренко во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
"Планируется, что в ближайшее время инициатива будет внесена на рассмотрение депутатов", — заявили в его аппарате.
С 1 июня этого года вступил в силу закон о защите россиян от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.
Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября они имеют право отказаться от спам-звонков и установить через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.