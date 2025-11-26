Продюсер "Ласкового мая" в розыске. Что натворил Андрей Разин

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Он превратил детдомовских подростков в кумиров миллионов, а теперь скрывается от правосудия. МВД России объявило в розыск Андрея Разина — продюсера легендарной группы "Ласковый май". Что случилось с человеком, который когда-то зарабатывал миллионы на песнях про белые розы?

Лужа в Оренбурге и детдомовский мальчик

Оренбург, 1986 год. Двадцатидвухлетний Сергей Кузнецов, руководитель школьного музыкального кружка, возвращался домой после застолья. Споткнувшись и упав в лужу, он неожиданно для себя начал напевать мелодию: "Белые розы, белые розы, беззащитны шипы".

Денег на запись у Кузнецова не было. Тогда он пришел в местный детский дом и нашел там паренька с симпатичным лицом и гитарой — Юру Шатунова. Мальчик, выросший без родителей, согласился попробовать. Спел "Белые розы". Кассета с записью разошлась по Оренбургу мгновенно.

Группу назвали "Ласковый май". Коммунистическому руководству города песни о любви в исполнении подростков показались неуместными. Весной 1987-го Кузнецова уволили из кружка. Проект оказался на грани распада.

Разин и его амбиции

Спас группу случай. Осенью 1987-го кассета с "Белыми розами" через проводников и пассажиров поездов добралась до Москвы. Там ее услышал 24-летний Андрей Разин — человек с амбициями.

© Фото : официальный сайт Аллы Гольцевой Поэтесса Алла Гольцева и певец Андрей Разин во время записи песни © Фото : официальный сайт Аллы Гольцевой Поэтесса Алла Гольцева и певец Андрей Разин во время записи песни

Разин уже успел перебраться в столицу, поработать с известным продюсером Бари Алибасовым и устроиться на студию звукозаписи. Он славился эксцентричностью: носил с собой фотографию, где стоял рядом с Михаилом Горбачевым, и в нужный момент намекал, что является внебрачным сыном генсека.

Услышав "Ласковый май", Разин понял: это золотая жила. Он стал директором группы, перевез оренбуржцев в Москву и запустил машину по зарабатыванию денег. Несколько составов "Ласкового мая" колесили по стране одновременно. Концерты шли под "фанеру" — за кулисами включали магнитофон, а подростки на сцене изображали пение. Публика была в восторге.

© Фото : Кинокомпания "Каропрокат" Перейти в медиабанк Кадры из фильма "Ласковый май" © Фото : Кинокомпания "Каропрокат" Перейти в медиабанк Кадры из фильма "Ласковый май"

Романтика закончилась вместе с СССР

В 1992-м группа распалась. Разин объяснял это так: вместе с Советским Союзом ушла и романтика. Народ требовал других песен. Время "Ласкового мая" закончилось.

Юрий Шатунов называл другую причину — конфликт из-за денег. Впоследствии певец уехал в Германию и отсудил у Разина десять миллионов долларов. Сам продюсер перебрался в США. Остальные семь участников группы исчезли из публичного поля.

"Если бы "Ласкового мая" не было, всем было бы проще. Многим людям эта группа просто поломала судьбу. Кто-то ушел в бизнес, кто-то сидит в тюрьме, кого-то убили, а кто-то спился", — вспоминал Шатунов.

Поддельный договор и заочное обвинение

В ноябре 2024-го адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая семью покойного Юрия Шатунова, сообщила о заочном привлечении Разина в качестве обвиняемого. Статья — мошенничество в особо крупном размере.

Суть обвинения такова: следствие считает, что Разин долгие годы использовал поддельный договор с автором песен "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым. На основании этого фальшивого документа он получал деньги как правообладатель музыкальных произведений, хотя никаких прав на них не имел. Потерпевшей по делу признана вдова поэта Кузнецова.

Санкция части 4 статьи 159 Уголовного кодекса предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. МВД России объявило Андрея Разина в федеральный розыск.

"Эффект домино": кто еще пострадает

Юрист Александр Хаминский, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, предупредил : дело Разина может запустить эффект домино.

"Все последующие лицензионные соглашения, заключенные Разиным с третьими лицами, автоматически потеряют свою силу, так как были заключены лицом, не обладающим необходимыми правами", — объяснил эксперт.

Иными словами, в число потерпевших могут попасть все, кто добросовестно и за деньги приобретал у Разина лицензии на использование песен "Ласкового мая". Эти соглашения окажутся недействительными — со всеми вытекающими юридическими последствиями.

Пять миллионов долга и исполнительное производство

Но уголовное дело — не единственная проблема продюсера. Как выяснило РИА Новости из судебных документов и материалов судебных приставов, больше года идет взыскание с Разина задолженности по займу — свыше 5,2 миллиона рублей.

История началась в 2017-м. Тогда Разин взял под расписку у некого Александра десять миллионов рублей. Вернуть их обещал к апрелю 2018-го. Однако отдал лишь 5,5 миллиона. Остальные 4,5 миллиона так и остались непогашенными.

© iStock.com / Sergey Dementyev Мужчина считает рубли © iStock.com / Sergey Dementyev Мужчина считает рубли

В 2023-м Ленинский районный суд Ставрополя постановил взыскать с Разина сумму долга, проценты (более 881 тысячи рублей) и госпошлину в размере 35 тысяч. В ноябре того же года суд выдал исполнительный лист. А в августе 2024-го судебные приставы завели исполнительное производство.

Согласно материалам приставов, с продюсера взыскивается более 5,2 миллиона рублей "иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц".

Таунхаус во Флориде

Пока в России идут суды и возбуждаются уголовные дела, сам Андрей Разин, судя по всему, живет в комфорте. Как стало известно РИА Новости из выписки реестра недвижимости, месяц назад — 30 октября — он зарегистрировался в таунхаусе в городе Нейплс, штат Флорида.

© AP Photo / Wilfredo Lee Пригород, штат Флорида, США © AP Photo / Wilfredo Lee Пригород, штат Флорида, США

Нейплс находится на побережье Мексиканского залива. Район, где расположено жилье, считается престижным. По указанному адресу находится двухэтажный таунхаус с гаражом, небольшим внутренним двором и видом на искусственный пруд.

Согласно данным сайтов по продаже и аренде недвижимости, в подобных домах три спальни, две ванные комнаты, площадь — около 150 квадратных метров. Стоимость покупки такого жилья — 360 тысяч долларов (28,5 миллиона рублей).