https://ria.ru/20251126/moor-2057831039.html
Моор: Тюменская область установила рекорд по урожайности зерна и овощей
Моор: Тюменская область установила рекорд по урожайности зерна и овощей - РИА Новости, 26.11.2025
Моор: Тюменская область установила рекорд по урожайности зерна и овощей
Аграрии Тюменской области в этом году собрали рекордный для региона урожай зерновых, зернобобовых культур, картофеля и других овощей, заявил губернатор... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T20:13:00+03:00
2025-11-26T20:13:00+03:00
2025-11-26T20:13:00+03:00
тюменская область
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042094064_0:47:3071:1774_1920x0_80_0_0_6d27a958e4981b274b6f9d02f257e4b8.jpg
https://ria.ru/20251125/rossiya-2057525510.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042094064_282:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_3f611358da17f71d6eb1953e85b4242b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор
Тюменская область, Александр Моор
Моор: Тюменская область установила рекорд по урожайности зерна и овощей
Моор: Тюменская область собрала рекордный для региона урожай зерна и овощей
ТЮМЕНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Аграрии Тюменской области в этом году собрали рекордный для региона урожай зерновых, зернобобовых культур, картофеля и других овощей, заявил губернатор Александр Моор.
"Установлен абсолютный рекорд по урожайности зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей за всю историю Тюменской области", – подчеркнул губернатор, выступая на торжественном собрании, посвященном итогам уборочной кампании и в целом сельскохозяйственного года.
Тюменское сельское хозяйство является инвестиционно привлекательной отраслью региональной экономики, от года к году оно становится все более современным и высокотехнологичным. Ежегодно местные предприятия производят продукции в расчёте на душу населения больше, чем в среднем по России, и полностью обеспечивают потребность жителей области в сельхозпродукции, поставляют ее в другие регионы России и экспортируют в 21 страну, отметил Моор.
Ранее департамент агропромышленного комплекса сообщал, что уборочная кампания в регионе завершилась 1 ноября. По оперативным данным, аграрии собрали около 1,867 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур с урожайностью 29,6 центнера с гектара. Хозяйствами собрано 207,5 тысячи тонн картофеля с урожайностью 327 центнеров с гектара и около 60,25 тысячи тонн моркови, капусты, свеклы и других овощей открытого грунта с урожайностью 555 центнеров с гектара. Объемы урожая полностью покрывают внутреннюю потребность региона.