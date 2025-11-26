Рейтинг@Mail.ru
Моор: Тюменская область установила рекорд по урожайности зерна и овощей
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
20:13 26.11.2025
Моор: Тюменская область установила рекорд по урожайности зерна и овощей
Аграрии Тюменской области в этом году собрали рекордный для региона урожай зерновых, зернобобовых культур, картофеля и других овощей, заявил губернатор... РИА Новости, 26.11.2025
Тюменская область, Александр Моор
Моор: Тюменская область установила рекорд по урожайности зерна и овощей

ТЮМЕНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Аграрии Тюменской области в этом году собрали рекордный для региона урожай зерновых, зернобобовых культур, картофеля и других овощей, заявил губернатор Александр Моор.
"Установлен абсолютный рекорд по урожайности зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей за всю историю Тюменской области", – подчеркнул губернатор, выступая на торжественном собрании, посвященном итогам уборочной кампании и в целом сельскохозяйственного года.
Тюменское сельское хозяйство является инвестиционно привлекательной отраслью региональной экономики, от года к году оно становится все более современным и высокотехнологичным. Ежегодно местные предприятия производят продукции в расчёте на душу населения больше, чем в среднем по России, и полностью обеспечивают потребность жителей области в сельхозпродукции, поставляют ее в другие регионы России и экспортируют в 21 страну, отметил Моор.
Ранее департамент агропромышленного комплекса сообщал, что уборочная кампания в регионе завершилась 1 ноября. По оперативным данным, аграрии собрали около 1,867 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур с урожайностью 29,6 центнера с гектара. Хозяйствами собрано 207,5 тысячи тонн картофеля с урожайностью 327 центнеров с гектара и около 60,25 тысячи тонн моркови, капусты, свеклы и других овощей открытого грунта с урожайностью 555 центнеров с гектара. Объемы урожая полностью покрывают внутреннюю потребность региона.
