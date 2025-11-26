Моор: Тюменская область установила рекорд по урожайности зерна и овощей

ТЮМЕНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Аграрии Тюменской области в этом году собрали рекордный для региона урожай зерновых, зернобобовых культур, картофеля и других овощей, заявил губернатор Александр Моор.

"Установлен абсолютный рекорд по урожайности зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей за всю историю Тюменской области", – подчеркнул губернатор, выступая на торжественном собрании, посвященном итогам уборочной кампании и в целом сельскохозяйственного года.

Тюменское сельское хозяйство является инвестиционно привлекательной отраслью региональной экономики, от года к году оно становится все более современным и высокотехнологичным. Ежегодно местные предприятия производят продукции в расчёте на душу населения больше, чем в среднем по России, и полностью обеспечивают потребность жителей области в сельхозпродукции, поставляют ее в другие регионы России и экспортируют в 21 страну, отметил Моор.