Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция в Молдавии потребовала созвать Совбез для борьбы с наркотрафиком - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/moldaviya-2057689828.html
Оппозиция в Молдавии потребовала созвать Совбез для борьбы с наркотрафиком
Оппозиция в Молдавии потребовала созвать Совбез для борьбы с наркотрафиком - РИА Новости, 26.11.2025
Оппозиция в Молдавии потребовала созвать Совбез для борьбы с наркотрафиком
Контрабанда оружия и рост оборота наркотиков в Молдавии стали серьезными угрозами, поэтому необходимо срочно созвать заседание Высшего совета безопасности,... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:14:00+03:00
2025-11-26T13:14:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
украина
майя санду
либерально-демократическая партия молдавии
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251125/moldaviya-2057525037.html
https://ria.ru/20251124/moldaviya-2057245979.html
https://ria.ru/20251123/moldaviya-2056617318.html
молдавия
румыния
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, украина, майя санду, либерально-демократическая партия молдавии, нато
В мире, Молдавия, Румыния, Украина, Майя Санду, Либерально-демократическая партия Молдавии, НАТО
Оппозиция в Молдавии потребовала созвать Совбез для борьбы с наркотрафиком

В Молдавии оппозиция потребовала созвать Совбез для борьбы с контрабандой оружия

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Контрабанда оружия и рост оборота наркотиков в Молдавии стали серьезными угрозами, поэтому необходимо срочно созвать заседание Высшего совета безопасности, чтобы принять меры, призывает оппозиционная Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ).
Румынский телеканал Digi24 сообщал, что 20 ноября таможня Румынии задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело, трое подозреваемых помещены под арест на 30 суток. Генпрокуратура Молдавии в среду сообщила, что оружие было ввезено в Молдавию из Украины.
Акция протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
ПАСЕ отметила серьезные проблемы на выборах в Молдавии, заявил экс-премьер
25 ноября, 20:23
"ЛДПМ решительно требует немедленного созыва Национального совета безопасности с участием всех ответственных государственных структур, публичного представления детального отчета о последних инцидентах: оборот вооружения, развитие наркотрафика и нарушение воздушного пространства беспилотниками. Реализации срочного, скоординированного и измеримого плана действий по противодействию трансграничным преступным сетям и защите воздушного пространства Республики Молдова", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
Отмечается, что отсутствие политической реакции и затягивание решений это уже не просто административная ошибка, а прямой риск для безопасности государства и его граждан. "Сегодня факты свидетельствуют недвусмысленно - территория Республики Молдова используется для транзита вооружения; страна стремительно превращается в региональный узел, связанный с синтетическими наркотиками… Все эти обстоятельства демонстрируют системную хрупкость механизмов государственной безопасности и ставят под сомнение способность властей защищать территорию, население и критически важную инфраструктуру", - подчеркивается в заявлении.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Экс-глава минюста Молдавии прокомментировал инцидент с ПЗРК
24 ноября, 19:50
Как ранее сообщали румынские прокуроры, оружие, обнаруженное в ночь на 20 ноября на таможне Албица, было оформлено как металлический лом и предназначалось для отправки в Израиль.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
 
В миреМолдавияРумынияУкраинаМайя СандуЛиберально-демократическая партия МолдавииНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала