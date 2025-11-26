Оппозиция в Молдавии потребовала созвать Совбез для борьбы с наркотрафиком

КИШИНЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Контрабанда оружия и рост оборота наркотиков в Молдавии стали серьезными угрозами, поэтому необходимо срочно созвать заседание Высшего совета безопасности, чтобы принять меры, призывает оппозиционная Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ).

Румынский телеканал Digi24 сообщал, что 20 ноября таможня Румынии задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело, трое подозреваемых помещены под арест на 30 суток. Генпрокуратура Молдавии в среду сообщила, что оружие было ввезено в Молдавию из Украины.

"ЛДПМ решительно требует немедленного созыва Национального совета безопасности с участием всех ответственных государственных структур, публичного представления детального отчета о последних инцидентах: оборот вооружения, развитие наркотрафика и нарушение воздушного пространства беспилотниками. Реализации срочного, скоординированного и измеримого плана действий по противодействию трансграничным преступным сетям и защите воздушного пространства Республики Молдова", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

Отмечается, что отсутствие политической реакции и затягивание решений это уже не просто административная ошибка, а прямой риск для безопасности государства и его граждан. "Сегодня факты свидетельствуют недвусмысленно - территория Республики Молдова используется для транзита вооружения; страна стремительно превращается в региональный узел, связанный с синтетическими наркотиками… Все эти обстоятельства демонстрируют системную хрупкость механизмов государственной безопасности и ставят под сомнение способность властей защищать территорию, население и критически важную инфраструктуру", - подчеркивается в заявлении.

Как ранее сообщали румынские прокуроры, оружие, обнаруженное в ночь на 20 ноября на таможне Албица, было оформлено как металлический лом и предназначалось для отправки в Израиль.

В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.