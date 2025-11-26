Рейтинг@Mail.ru
В Минтрансе рассказали, когда на дорогах появятся беспилотные автобусы
16:21 26.11.2025
В Минтрансе рассказали, когда на дорогах появятся беспилотные автобусы
В Минтрансе рассказали, когда на дорогах появятся беспилотные автобусы - РИА Новости, 26.11.2025
В Минтрансе рассказали, когда на дорогах появятся беспилотные автобусы
Автономные автобусы и электробусы появятся на дорогах России, когда беспилотные технологии подтвердят свою безопасность, в этом заинтересованы все транспортные... РИА Новости, 26.11.2025
технологии
россия
общество
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
технологии, россия, общество, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Технологии, Россия, Общество, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
В Минтрансе рассказали, когда на дорогах появятся беспилотные автобусы

Беспилотные автобусы появятся на дорогах России после подтверждения безопасности

Электробусы в автопарке в Москве
Электробусы в автопарке в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Электробусы в автопарке в Москве. Архивное фото
СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Автономные автобусы и электробусы появятся на дорогах России, когда беспилотные технологии подтвердят свою безопасность, в этом заинтересованы все транспортные компании, сообщил журналистам первый замглавы Минтранса РФ Константин Пашков на V Конгрессе молодых ученых.
"Об этом думают сегодня, я думаю, что все транспортные компании, мы в том числе… Безопасность на первом месте, вот как только будет понимание того, что сегодня эта технология может работать, я думаю, это будет сразу же внедряться", - ответил Пашков на вопрос о том, планируется ли внедрять беспилотные технологии для автобусов и электробусов.
Знак метро у входа на станцию в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Минтранс оценил перспективу появления беспилотного метро
Вчера, 14:40
По его словам, проще всего будет внедрить такие автобусы в крупных городах, например, в Москве, где есть выделенные полосы и обеспечить безопасность движения автономного общественного транспорта проще.
В ноябре кабмин РФ продлил на три года - до 12 ноября 2028 года - действие экспериментального правового режима (ЭПР) "Беспилотные логистические коридоры". В рамках данного ЭПР в 2023 году на трассе М-11 "Нева" было запущено движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств, а в апреле 2025 года оно было расширено на ЦКАД в Московском регионе - транспорт ездит полностью в беспилотном режиме, но водитель находится в кабине.
Как сообщал Минтранс, в рамках продленного экспериментального правового режима по М-11 "Нева" и ЦКАД высокоавтоматизированные грузовики теперь будут ездить без водителя в кабине.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Беспилотный грузовик на трассе из Петербурга в Казань - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Беспилотный грузовик впервые проехал от Петербурга до Казани
13 августа, 10:40
 
ТехнологииРоссияОбществоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
