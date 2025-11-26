https://ria.ru/20251126/mintrans-2057759653.html
В Минтрансе рассказали, когда на дорогах появятся беспилотные автобусы
В Минтрансе рассказали, когда на дорогах появятся беспилотные автобусы
В Минтрансе рассказали, когда на дорогах появятся беспилотные автобусы
Автономные автобусы и электробусы появятся на дорогах России, когда беспилотные технологии подтвердят свою безопасность, в этом заинтересованы все транспортные...
россия
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746320960_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_c277255dc2e5f98e414a9c097248c603.jpg
В Минтрансе рассказали, когда на дорогах появятся беспилотные автобусы
Беспилотные автобусы появятся на дорогах России после подтверждения безопасности
СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Автономные автобусы и электробусы появятся на дорогах России, когда беспилотные технологии подтвердят свою безопасность, в этом заинтересованы все транспортные компании, сообщил журналистам первый замглавы Минтранса РФ Константин Пашков на V Конгрессе молодых ученых.
"Об этом думают сегодня, я думаю, что все транспортные компании, мы в том числе… Безопасность на первом месте, вот как только будет понимание того, что сегодня эта технология может работать, я думаю, это будет сразу же внедряться", - ответил Пашков на вопрос о том, планируется ли внедрять беспилотные технологии для автобусов и электробусов.
По его словам, проще всего будет внедрить такие автобусы в крупных городах, например, в Москве, где есть выделенные полосы и обеспечить безопасность движения автономного общественного транспорта проще.
В ноябре кабмин РФ продлил на три года - до 12 ноября 2028 года - действие экспериментального правового режима (ЭПР) "Беспилотные логистические коридоры". В рамках данного ЭПР в 2023 году на трассе М-11 "Нева" было запущено движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств, а в апреле 2025 года оно было расширено на ЦКАД в Московском регионе - транспорт ездит полностью в беспилотном режиме, но водитель находится в кабине.
Как сообщал Минтранс, в рамках продленного экспериментального правового режима по М-11 "Нева" и ЦКАД высокоавтоматизированные грузовики теперь будут ездить без водителя в кабине.
