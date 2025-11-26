Рейтинг@Mail.ru
Более 1,2 тыс медалей завоевали спортсмены подмосковных Химок в этом году
12:41 26.11.2025
Более 1,2 тыс медалей завоевали спортсмены подмосковных Химок в этом году
Более 1,2 тыс медалей завоевали спортсмены подмосковных Химок в этом году - РИА Новости, 26.11.2025
Более 1,2 тыс медалей завоевали спортсмены подмосковных Химок в этом году
С начала текущего года химкинские спортсмены выиграли 1 282 медали, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 26.11.2025
химки (городской округ в московской области)
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. С начала текущего года химкинские спортсмены выиграли 1 282 медали, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Все награды были завоеваны на международных, всероссийских и областных соревнованиях. В их числе 393 золотых, 409 серебряных и 480 бронзовых.
"Мы гордимся достижениями наших спортсменов! Более тысячи медалей завоевали наши атлеты на соревнованиях различных уровней. Например, наша фехтовальщица Яна Егорян этим летом завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Тбилиси. Это история терпения и преодоления. Желаю всем нашим спортсменам дальнейших успехов и новых побед!" — сказала глава городского округа Химки Елена Землякова.
На международных соревнованиях химчане выиграли 21 награду (восемь золотых, девять серебряных и четыре бронзовые). На всероссийских состязания — 374 награды (113–109–152). На областных турнирах — 887 медалей (272–291–324).
Подготовка спортивного резерва ведется в семи муниципальных спортивных школах и трех спортивных школах олимпийского резерва, а также в физкультурно-спортивном клубе инвалидов, где работает более 230 тренеров-преподавателей и инструкторов по спорту. Подготовительная база охватывает широкий спектр спортивных дисциплин, всего насчитывается 44 вида спорта, из которых 20 являются олимпийскими и четыре — паралимпийскими. Занятия посещают около 5 100 человек.
Кроме того, что в округе проводится комплексная программа адаптации и социализации ветеранов боевых действий, получивших увечья, через вовлечение в занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом.
