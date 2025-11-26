https://ria.ru/20251126/mavzoley-2057587728.html
Проект строительства мавзолея Марадоны в Буэнос-Айресе приостановили
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Проект строительства мавзолея чемпиона мира в составе сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны в центре Буэнос-Айреса приостановлен, сообщает La Nacion со ссылкой на девелоперскую компанию Corporacion de Planeamiento Metropolitano.
В октябре 2024 года суд Аргентины разрешил дочерям Марадоны перенести его тело в мавзолей, строительство которого планировалось завершить в 2025 году. По словам представителей компании, решение о расторжении соглашения на строительство было принято "в связи с отсутствием необходимых условий для реализации проекта подобного масштаба и такого характера с надлежащими гарантиями".
Отмечается, что строительство не продвигалось в течение длительного времени, несмотря на то, что участок для мавзолея до сих пор огражден. При этом в мае прошлого года бывшая возлюбленная аргентинца Вероника Охеда заявляла, что реализация проекта мавзолея Марадоны идет успешно и находится на продвинутой стадии. На сайте самой компании по-прежнему доступна возможность отправить пожертвование на реализацию проекта в размере 120 тысяч песо. Указывается, что жертвователи могут разместить свою фотографию на монументе в память о Марадоне.
Источник со ссылкой на фонд имени Марадоны уточняет, что открытие мавзолея станет возможным после решения проблем, связанных с судебным процессом о смерти Марадоны. В мае судья по данному делу Хульета Макинтач была отстранена от процесса из-за несогласованного участия в съемках документального фильма, выдержки из которого попали в местные СМИ. Новый судебный процесс назначен на март 2026 года.
Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Международная федерация футбола (ФИФА) по итогам голосования на своем официальном сайте признала аргентинца лучшим футболистом XX века. Он являлся капитаном сборной Аргентины на победном чемпионате мира 1986 года. Его именем был назван стадион итальянского "Наполи", в составе которого Марадона стал чемпионом Италии и обладателем Кубка УЕФА.