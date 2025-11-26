Проект строительства мавзолея Марадоны в Буэнос-Айресе приостановили

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Проект строительства мавзолея чемпиона мира в составе сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны в центре Буэнос-Айреса приостановлен, сообщает La Nacion со ссылкой на девелоперскую компанию Corporacion de Planeamiento Metropolitano.

В октябре 2024 года суд Аргентины разрешил дочерям Марадоны перенести его тело в мавзолей, строительство которого планировалось завершить в 2025 году. По словам представителей компании, решение о расторжении соглашения на строительство было принято "в связи с отсутствием необходимых условий для реализации проекта подобного масштаба и такого характера с надлежащими гарантиями".

Отмечается, что строительство не продвигалось в течение длительного времени, несмотря на то, что участок для мавзолея до сих пор огражден. При этом в мае прошлого года бывшая возлюбленная аргентинца Вероника Охеда заявляла, что реализация проекта мавзолея Марадоны идет успешно и находится на продвинутой стадии. На сайте самой компании по-прежнему доступна возможность отправить пожертвование на реализацию проекта в размере 120 тысяч песо. Указывается, что жертвователи могут разместить свою фотографию на монументе в память о Марадоне.

Источник со ссылкой на фонд имени Марадоны уточняет, что открытие мавзолея станет возможным после решения проблем, связанных с судебным процессом о смерти Марадоны. В мае судья по данному делу Хульета Макинтач была отстранена от процесса из-за несогласованного участия в съемках документального фильма, выдержки из которого попали в местные СМИ. Новый судебный процесс назначен на март 2026 года.