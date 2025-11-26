Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Футбол
 
01:04 26.11.2025
"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов
"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов
Английский "Манчестер Сити" дома уступил немецкому "Байеру" в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Английский "Манчестер Сити" дома уступил немецкому "Байеру" в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Леверкузена. Мячи забили Алехандро Гримальдо (23-я минута) и Патрик Шик (54).
Лига чемпионов УЕФА
25 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Манчестер Сити
0 : 2
Байер
23‎’‎ • Алекс Гримальдо
(Christian Kofane)
54‎’‎ • Патрик Шик
(Ибрагим Маза)
"Манчестер Сити" (10 очков) потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и опустился на шестую позицию в турнирной таблице. "Байер" (8) поднялся на 13-е место.
В следующем туре "Манчестер Сити" в Мадриде сыграет с испанским "Реалом", а "Байер" примет английский "Ньюкасл". Обе встречи пройдут 10 декабря.

Результаты других матчей:

  • "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Вильярреал" (Испания) - 4:0;
  • "Марсель" (Франция) - "Ньюкасл" (Италия) - 2:1;
  • "Наполи" (Италия) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:0;
  • "Славия" (Чехия) - "Атлетик" (Испания) - 0:0.
Лучано Спаллетти - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
