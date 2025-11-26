"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Английский "Манчестер Сити" дома уступил немецкому "Байеру" в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Леверкузена. Мячи забили Алехандро Гримальдо (23-я минута) и Патрик Шик (54).

"Манчестер Сити" (10 очков) потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и опустился на шестую позицию в турнирной таблице. "Байер" (8) поднялся на 13-е место.

В следующем туре "Манчестер Сити" в Мадриде сыграет с испанским "Реалом", а "Байер" примет английский "Ньюкасл". Обе встречи пройдут 10 декабря.

