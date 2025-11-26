"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Английский "Манчестер Сити" дома уступил немецкому "Байеру" в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Леверкузена. Мячи забили Алехандро Гримальдо (23-я минута) и Патрик Шик (54).
25 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
23’ • Алекс Гримальдо
(Christian Kofane)
54’ • Патрик Шик
(Ибрагим Маза)
"Манчестер Сити" (10 очков) потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и опустился на шестую позицию в турнирной таблице. "Байер" (8) поднялся на 13-е место.
В следующем туре "Манчестер Сити" в Мадриде сыграет с испанским "Реалом", а "Байер" примет английский "Ньюкасл". Обе встречи пройдут 10 декабря.
Результаты других матчей:
- "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Вильярреал" (Испания) - 4:0;
- "Марсель" (Франция) - "Ньюкасл" (Италия) - 2:1;
- "Наполи" (Италия) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:0;
- "Славия" (Чехия) - "Атлетик" (Испания) - 0:0.