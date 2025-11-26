В Малайзии из-за наводнений эвакуировали более 30 тысяч человек

"Число эвакуированных из-за наводнения по всей стране возросло до 32 609 человек сегодня вечером по сравнению с 24 907 утром. Национальный центр управления по чрезвычайным ситуациям (NDCC) сообщил, что по состоянию на 20.00 (15.00 мск - ред.) 10 847 семей искали убежища примерно в 200 центрах помощи", - пишет издание.