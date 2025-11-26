В Малайзии из-за наводнений эвакуировали более 30 тысяч человек

https://ria.ru/20251126/malayziya-2057813843.html
Число эвакуированных из-за наводнений в Малайзии превысило 32 тысячи человек, сообщает портал New Straits Times. РИА Новости, 26.11.2025
ДЖАКАРТА, 26 ноя - РИА Новости.
Число эвакуированных из-за наводнений в Малайзии превысило 32 тысячи человек, сообщает портал New Straits Times
.
Ранее сообщалось, что число эвакуированных достигло 20 тысяч человек.
"Число эвакуированных из-за наводнения по всей стране возросло до 32 609 человек сегодня вечером по сравнению с 24 907 утром. Национальный центр управления по чрезвычайным ситуациям (NDCC) сообщил, что по состоянию на 20.00 (15.00 мск - ред.) 10 847 семей искали убежища примерно в 200 центрах помощи", - пишет издание.
Наибольшее число эвакуированных зарегистрировано в штате Келантан: 11 033 человека из 4180 семей размещены в 65 эвакуационных центрах. Повреждены дома и критическая инфраструктура, включая приведенные в непригодность федеральные трассы.