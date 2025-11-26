Рейтинг@Mail.ru
Макрон высказался против ограничения численности ВСУ
01:06 26.11.2025 (обновлено: 01:34 26.11.2025)
Макрон высказался против ограничения численности ВСУ
Макрон высказался против ограничения численности ВСУ - РИА Новости, 26.11.2025
Макрон высказался против ограничения численности ВСУ
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался против ограничения численного состава ВСУ, которое предлагалось в мирном плане США по Украине, передает агентство... РИА Новости, 26.11.2025
Макрон высказался против ограничения численности ВСУ

Макрон: ВСУ не должны быть ограничены в численности по итогам мирного плана

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Philippe Magoni
Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался против ограничения численного состава ВСУ, которое предлагалось в мирном плане США по Украине, передает агентство Франс Пресс.
"Обсуждения в Женеве показали, что украинская армия не должна быть ограничена. Мы спланировали всё необходимое для этого", – заявил Макрон журналистам после видеоконференции так называемой коалиции желающих.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Макрон заявил о создании группы для выработки гарантий безопасности Украине
Вчера, 22:18
Ранее СМИ сообщали, что Европа предлагает установить ограничение численности ВСУ на уровне до 800 тысяч, вместо предложенных США 600 тысяч.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Это безумие". Во Франции испугались заявления Макрона об Украине
Вчера, 18:22
 
