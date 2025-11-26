https://ria.ru/20251126/macht-2057827676.html
"Спартак" и "Локомотив" объявили составы на матч Кубка России
"Спартак" и "Локомотив" объявили составы на матч Кубка России - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
"Спартак" и "Локомотив" объявили составы на матч Кубка России
Московские футбольные клубы "Спартак" и "Локомотив" объявили стартовые составы на ответный матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T19:50:00+03:00
2025-11-26T19:50:00+03:00
2025-11-26T20:04:00+03:00
футбол
спорт
илья лантратов
лукас фассон
жерзино ньямси
спартак москва
локомотив (москва)
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877556242_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a9340fc72c36cef588c71133b941d1e.jpg
/20251126/futbol-2057608227.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877556242_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_2a418361f4642beb18327c0d74e13dc6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, илья лантратов, лукас фассон, жерзино ньямси, спартак москва, локомотив (москва), кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Илья Лантратов, Лукас Фассон, Жерзино Ньямси, Спартак Москва, Локомотив (Москва), Кубок России по футболу
"Спартак" и "Локомотив" объявили составы на матч Кубка России
"Спартак" и "Локомотив" объявили составы на ответный матч Кубка России