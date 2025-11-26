Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" и "Локомотив" объявили составы на матч Кубка России
Футбол
 
19:50 26.11.2025
"Спартак" и "Локомотив" объявили составы на матч Кубка России
"Спартак" и "Локомотив" объявили составы на матч Кубка России
Московские футбольные клубы "Спартак" и "Локомотив" объявили стартовые составы на ответный матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
"Спартак" и "Локомотив" объявили составы на матч Кубка России

"Спартак" и "Локомотив" объявили составы на ответный матч Кубка России

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московские футбольные клубы "Спартак" и "Локомотив" объявили стартовые составы на ответный матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России.
Игра пройдет в среду на стадионе железнодорожников и начнется в 20:30 мск. Первая встреча завершилась победой "красно-белых" со счетом 3:1. Победитель встретится в полуфинале турнира с сильнейшим в противостоянии между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо", проигравший сыграет в пути регионов с тульским "Арсеналом".
Футбол
 
