Лукашенко назвал позицию Белоруссии по Украине юридически обоснованной
Лукашенко назвал позицию Белоруссии по Украине юридически обоснованной - РИА Новости, 26.11.2025
Лукашенко назвал позицию Белоруссии по Украине юридически обоснованной
Позиция Минска по теме урегулирования на Украине юридически обоснована, ведь Белоруссия - союзник РФ, заявил в среду белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.11.2025
Лукашенко назвал позицию Белоруссии по Украине юридически обоснованной
Лукашенко назвал позицию Минска по Украине юридически обоснованной