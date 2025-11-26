Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал позицию Белоруссии по Украине юридически обоснованной - РИА Новости, 26.11.2025
15:12 26.11.2025 (обновлено: 15:28 26.11.2025)
Лукашенко назвал позицию Белоруссии по Украине юридически обоснованной
Позиция Минска по теме урегулирования на Украине юридически обоснована, ведь Белоруссия - союзник РФ, заявил в среду белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.11.2025
минск
украина
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
россия
минск, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия
Минск, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия
Лукашенко назвал позицию Белоруссии по Украине юридически обоснованной

Лукашенко назвал позицию Минска по Украине юридически обоснованной

БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Позиция Минска по теме урегулирования на Украине юридически обоснована, ведь Белоруссия - союзник РФ, заявил в среду белорусский президент Александр Лукашенко.
"У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники", - сказал он на встрече в Бишкеке с российским коллегой Владимиром Путиным.
Лукашенко рассказал, что его упрекают на Западе в поддержке России.
"Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: "Вы что, не знали, что мы (народы Белоруссии и России - ред.) не просто родные люди?"
По его словам, после полученных разъяснений "даже американцы… никогда не поднимают этот вопрос".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Минск всегда готов к визиту Путина, заявил Лукашенко
МинскУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссия
 
 
