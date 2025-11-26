Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко предложил Путину вновь провести переговоры по Украине в Минске - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 26.11.2025 (обновлено: 15:47 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/lukashenko-2057731030.html
Лукашенко предложил Путину вновь провести переговоры по Украине в Минске
Лукашенко предложил Путину вновь провести переговоры по Украине в Минске - РИА Новости, 26.11.2025
Лукашенко предложил Путину вновь провести переговоры по Украине в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Бишкеке предложил российскому коллеге Владимиру Путину вновь провести в Минске переговоры по... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:56:00+03:00
2025-11-26T15:47:00+03:00
в мире
минск
белоруссия
бишкек
александр лукашенко
владимир путин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745011475_0:133:2943:1789_1920x0_80_0_0_0315f29382c885085916968eb70dd0eb.jpg
https://ria.ru/20251126/lukashenko-2057728846.html
минск
белоруссия
бишкек
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745011475_188:78:2814:2048_1920x0_80_0_0_548d88339440ba652e27d2d6edc9fb28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, минск, белоруссия, бишкек, александр лукашенко, владимир путин, украина
В мире, Минск, Белоруссия, Бишкек, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Украина
Лукашенко предложил Путину вновь провести переговоры по Украине в Минске

Лукашенко: Минск готов принять переговоры по Украине при желании России

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Бишкеке предложил российскому коллеге Владимиру Путину вновь провести в Минске переговоры по урегулированию украинского конфликта.
"Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.
Переговоры, проходившие в белорусской столице в различных форматах и на разных уровнях в 2014-2021 годах, привели к заключению двух Минских соглашений. Кроме того, в Белоруссии проходили заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Лукашенко назвал условие успешных переговоров по Украине
Вчера, 14:53
 
В миреМинскБелоруссияБишкекАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала