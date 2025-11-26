Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Канаде раскритиковало дипломатов ФРГ из-за лозунга УПА* - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:36 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/lozung-2057583037.html
Посольство России в Канаде раскритиковало дипломатов ФРГ из-за лозунга УПА*
Посольство России в Канаде раскритиковало дипломатов ФРГ из-за лозунга УПА* - РИА Новости, 26.11.2025
Посольство России в Канаде раскритиковало дипломатов ФРГ из-за лозунга УПА*
В российском посольстве в Канаде назвали "жутким позором" использование бандеровского лозунга дипломатической миссией Германии в стране. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T07:36:00+03:00
2025-11-26T07:36:00+03:00
в мире
россия
канада
германия
украинская повстанческая армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
https://ria.ru/20251119/gunko-2055885189.html
https://ria.ru/20251121/gunko-2056476954.html
россия
канада
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, канада, германия, украинская повстанческая армия
В мире, Россия, Канада, Германия, Украинская повстанческая армия
Посольство России в Канаде раскритиковало дипломатов ФРГ из-за лозунга УПА*

Посольство РФ в Канаде назвало позором употребление лозунга УПА дипломатами ФРГ

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. В российском посольстве в Канаде назвали "жутким позором" использование бандеровского лозунга дипломатической миссией Германии в стране.
В российской дипмиссии напомнили, что лозунг "Слава Украине. Героям слава" использовали нацистские коллаборационисты при уничтожении евреев и поляков на Украине и в Польше.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Внучка эсэсовца Гунько продвигала ЛГБТ*-ценности
19 ноября, 02:55
"Использование этих выражений это не просто проявление невежества. Это жуткий позор для посольства Германии в Канаде", - заявило посольство РФ в соцсети X, комментируя публикацию немецкой дипмиссии, где был употреблен лозунг.
Минюст РФ ранее включил УПА* (Украинскую повстанческую армию*) и ряд других организаций в перечень нацистских и нарушающих закон об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как следует из перечня Минюста, к атрибутике перечисленных организаций относятся официальное приветствие "Слава Украине, героям слава", а также их эмблемы.
* Запрещенная в России террористическая организация
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Сын нациста Гунько занимался благотворительностью
21 ноября, 03:11
 
В миреРоссияКанадаГерманияУкраинская повстанческая армия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала