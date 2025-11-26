https://ria.ru/20251126/lokomotiv-2057854739.html
"Локомотив" продлил контракт с Галактионовым
Московский "Локомотив" продлил контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
ФК "Локомотив" продлил контракт с тренером Галактионовым до конца 2028 года
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московский "Локомотив" продлил контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Новое соглашение со специалистом рассчитано до конца 2028 года.
В среду "Локомотив" уступил московскому "Спартаку" (1:3) в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России. Команда Галактионова продолжит борьбу за трофей в пути регионов с тульским "Арсеналом".
Галактионову 41 год, он был назначен главным тренером "Локомотива" в ноябре 2022 года. Под его руководством команда провела 122 матча, в которых одержала 65 побед, 29 раз сыграла вничью и потерпела 28 поражений. Галактионов является вторым тренером в российской истории "Локомотива" по количеству матчей во главе клуба, уступая только Юрию Семину (529).
"Локомотив" после 16 матчей располагается на четвертой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ
), набрав 31 очко.