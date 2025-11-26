"Локомотив" продлил контракт с Галактионовым

В среду "Локомотив" уступил московскому "Спартаку" (1:3) в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России. Команда Галактионова продолжит борьбу за трофей в пути регионов с тульским "Арсеналом".

Галактионову 41 год, он был назначен главным тренером "Локомотива" в ноябре 2022 года. Под его руководством команда провела 122 матча, в которых одержала 65 побед, 29 раз сыграла вничью и потерпела 28 поражений. Галактионов является вторым тренером в российской истории "Локомотива" по количеству матчей во главе клуба, уступая только Юрию Семину (529).