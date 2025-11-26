Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" продлил контракт с Галактионовым
23:22 26.11.2025 (обновлено: 23:39 26.11.2025)
"Локомотив" продлил контракт с Галактионовым
Московский "Локомотив" продлил контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московский "Локомотив" продлил контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Новое соглашение со специалистом рассчитано до конца 2028 года.
В среду "Локомотив" уступил московскому "Спартаку" (1:3) в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России. Команда Галактионова продолжит борьбу за трофей в пути регионов с тульским "Арсеналом".
Галактионову 41 год, он был назначен главным тренером "Локомотива" в ноябре 2022 года. Под его руководством команда провела 122 матча, в которых одержала 65 побед, 29 раз сыграла вничью и потерпела 28 поражений. Галактионов является вторым тренером в российской истории "Локомотива" по количеству матчей во главе клуба, уступая только Юрию Семину (529).
"Локомотив" после 16 матчей располагается на четвертой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 31 очко.
"Спартак" одолел "Локомотив" и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России
26 ноября, 22:34
"Спартак" одолел "Локомотив" и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России
26 ноября, 22:34
 
Футбол Спорт Михаил Галактионов Локомотив (Москва) РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
