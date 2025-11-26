Ликсутов: фармпроизводитель построит новый научно-производственный комплекс

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Завод "Велфарм-М" привлек льготный инвесткредит на создание производства готовых лекарственных препаратов при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Так, одна из ключевых задач стратегии развития промышленности Москвы, действующей до 2030 года и утвержденной столичным градоначальником столицы Сергеем Собяниным, – это поддержка в создании новых высокотехнологичных производств на территории города.

"В рамках стратегии развития московской промышленности до 2030 года, утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным, город стремится сохранять высокую долю частных инвестиций в индустриальный сектор. Благодаря содействию Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства резидент особой экономической зоны “Технополис Москва” – предприятие “Велфарм-М” – привлекло инвестиционный кредит в размере 10 миллиардов рублей по льготной процентной ставке на строительство научно-производственного комплекса", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Он добавил, что там будут производить разные препараты – например, онкологические и орфанные.

Документ о сотрудничестве в рамках создания многофункционального фармацевтического производства широкого спектра импортозамещающих готовых лекарственных препаратов "Велфарм Групп" и фонд подписали на полях Петербургского международного экономического форума в 2025 году. Новое предприятие появится на площадке "Алабушево".

"Общая площадь нового фармпроизводства составит около 33,8 тысячи квадратных метров. Благодаря поддержке города компания закупит 1,7 тысячи единиц крупного оборудования и создаст дополнительно тысячу новых рабочих мест", – отметил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.

В этом году максимальный размер инвесткредита на льготных условиях в Москве вырос с 3 до 5 миллиардов рублей. В свою очередь, его срок также стал больше – с 3 до 5 лет. При этом компенсация составляет половину от ключевой ставки, которую установил регулятор – Центральный банк РФ.

Столичные компании за период с 2022 года смогли получить более 280 миллиардов рублей при помощи инвесткредитов на льготных условиях.

