13:00 26.11.2025
Ликсутов: фармпроизводитель построит новый научно-производственный комплекс
Ликсутов: фармпроизводитель построит новый научно-производственный комплекс
максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
© Фото : Пресс-служба ДИППВелфарм-М
© Фото : Пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Завод "Велфарм-М" привлек льготный инвесткредит на создание производства готовых лекарственных препаратов при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Так, одна из ключевых задач стратегии развития промышленности Москвы, действующей до 2030 года и утвержденной столичным градоначальником столицы Сергеем Собяниным, – это поддержка в создании новых высокотехнологичных производств на территории города.
"В рамках стратегии развития московской промышленности до 2030 года, утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным, город стремится сохранять высокую долю частных инвестиций в индустриальный сектор. Благодаря содействию Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства резидент особой экономической зоны “Технополис Москва” – предприятие “Велфарм-М” – привлекло инвестиционный кредит в размере 10 миллиардов рублей по льготной процентной ставке на строительство научно-производственного комплекса", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он добавил, что там будут производить разные препараты – например, онкологические и орфанные.
Документ о сотрудничестве в рамках создания многофункционального фармацевтического производства широкого спектра импортозамещающих готовых лекарственных препаратов "Велфарм Групп" и фонд подписали на полях Петербургского международного экономического форума в 2025 году. Новое предприятие появится на площадке "Алабушево".
"Общая площадь нового фармпроизводства составит около 33,8 тысячи квадратных метров. Благодаря поддержке города компания закупит 1,7 тысячи единиц крупного оборудования и создаст дополнительно тысячу новых рабочих мест", – отметил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.
В этом году максимальный размер инвесткредита на льготных условиях в Москве вырос с 3 до 5 миллиардов рублей. В свою очередь, его срок также стал больше – с 3 до 5 лет. При этом компенсация составляет половину от ключевой ставки, которую установил регулятор – Центральный банк РФ.
Столичные компании за период с 2022 года смогли получить более 280 миллиардов рублей при помощи инвесткредитов на льготных условиях.
С 2022 года благодаря льготным инвестиционным кредитам столичные предприятия привлекли свыше 280 миллиардов рублей на модернизацию производства. Чтобы получить возможность воспользоваться поддержкой, компании нужно сперва подписать кредитный договор, а после – обратиться в фонд. После того, как заявка одобряется, оформляется договор финподдержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее на счет компании в банке, в котором был открыт кредит, направляется нужная сумма.
Ранее Гарбузов заявил, что в Москве создадут 14 новых предприятий, которые будут производить электронную технику и лекарственные препараты, благодаря этому в городе появится свыше 6 тысяч рабочих мест для местных жителей.
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовПоддержка бизнеса
 
 
