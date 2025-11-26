Рейтинг@Mail.ru
У многодетных семей Ленобласти появится новая мера поддержки - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
17:17 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/lenoblast-2057782697.html
У многодетных семей Ленобласти появится новая мера поддержки
У многодетных семей Ленобласти появится новая мера поддержки - РИА Новости, 26.11.2025
У многодетных семей Ленобласти появится новая мера поддержки
У многодетных семей Ленинградской области появится новая мера поддержки: они смогут выбрать вместо автомобиля сертификат на улучшение жилищных условий от 3... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T17:17:00+03:00
2025-11-26T17:17:00+03:00
ленинградская область
ленинградская область
кировское (донецкая область)
александр дрозденко
группа газ
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973051389_0:524:2628:2002_1920x0_80_0_0_11558cd3a7a8401c9374c3ce1eeffbb7.jpg
https://ria.ru/20251111/shkola-2054266883.html
https://ria.ru/20251120/sad-2056272709.html
ленинградская область
кировское (донецкая область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973051389_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_22354229901d07735a7e678f81d7ee62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, кировское (донецкая область), александр дрозденко, группа газ, осаго
Ленинградская область , Ленинградская область, Кировское (Донецкая область), Александр Дрозденко, Группа ГАЗ, ОСАГО
У многодетных семей Ленобласти появится новая мера поддержки

В Ленобласти многодетные семьи получат сертификаты на улучшение жилищных условий

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке
Люди отдыхают в парке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди отдыхают в парке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. У многодетных семей Ленинградской области появится новая мера поддержки: они смогут выбрать вместо автомобиля сертификат на улучшение жилищных условий от 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.
"Прямо у здания правительства 11 семей получили новые автомобили и уехали в свои районы — Кировский, Кингисеппский, Гатчинский, Приозерский, Лодейнопольский, Лужский, Всеволожский, Выборгский и Волховский. Микроавтобусы марки "ГАЗ" оснащены восемью пассажирскими сиденьями, полным приводом, комплектом зимней резины и полисом ОСАГО. Право на такую поддержку имеют семьи, в которых воспитываются шестеро и более детей.
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Выдано разрешение на строительство школы в Новосаратовке Ленобласти
11 ноября, 17:15
С 1 января 2026 года у многодетных семей появится выбор. Для них будет введена двойная форма поддержки: вместо автомобиля повышенной проходимости семья может выбрать денежный эквивалент его стоимости — не менее 3 миллионов рублей, которые можно направить на улучшение жилищных условий или полное погашение ипотеки", - рассказал Дрозденко на церемонии вручения ключей от микроавтобусов многодетным семьям.
Он отметил, что Ленинградская область является рекордсменом по темпам роста числа многодетных семей. За последние десять лет их количество в регионе выросло больше всего в Российской Федерации. "В этом году на все формы поддержки из бюджета было направлено 18 миллиардов рублей, а на следующий год — уже больше 20 миллиардов. Но многодетная семья — это не только бюджетная поддержка, это любовь, забота друг о друге", - сказал глава региона.
В пресс-службе правительства добавили, что в Ленинградской области предоставление автомобиля в качестве меры социальной поддержки предусмотрено многодетным семьям, воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей, либо не менее пяти несовершеннолетних и одного совершеннолетнего ребенка в возрасте до 23 лет, обучающегося в образовательной организации по очной форме обучения. Также предусмотрено обеспечение вторым транспортным средством семей, воспитывающих десять и более несовершеннолетних детей. Всего в Ленинградской области насчитывается 27 974 многодетные семьи, в которых растут более 91 тысячи детей.
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Новый детсад откроется в Новосаратовке в Ленобласти
20 ноября, 12:53
 
Ленинградская областьЛенинградская областьКировское (Донецкая область)Александр ДрозденкоГруппа ГАЗОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала