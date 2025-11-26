У многодетных семей Ленобласти появится новая мера поддержки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. У многодетных семей Ленинградской области появится новая мера поддержки: они смогут выбрать вместо автомобиля сертификат на улучшение жилищных условий от 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.

"Прямо у здания правительства 11 семей получили новые автомобили и уехали в свои районы — Кировский, Кингисеппский, Гатчинский, Приозерский, Лодейнопольский, Лужский, Всеволожский, Выборгский и Волховский. Микроавтобусы марки "ГАЗ" оснащены восемью пассажирскими сиденьями, полным приводом, комплектом зимней резины и полисом ОСАГО. Право на такую поддержку имеют семьи, в которых воспитываются шестеро и более детей.

С 1 января 2026 года у многодетных семей появится выбор. Для них будет введена двойная форма поддержки: вместо автомобиля повышенной проходимости семья может выбрать денежный эквивалент его стоимости — не менее 3 миллионов рублей, которые можно направить на улучшение жилищных условий или полное погашение ипотеки", - рассказал Дрозденко на церемонии вручения ключей от микроавтобусов многодетным семьям.

Он отметил, что Ленинградская область является рекордсменом по темпам роста числа многодетных семей. За последние десять лет их количество в регионе выросло больше всего в Российской Федерации. "В этом году на все формы поддержки из бюджета было направлено 18 миллиардов рублей, а на следующий год — уже больше 20 миллиардов. Но многодетная семья — это не только бюджетная поддержка, это любовь, забота друг о друге", - сказал глава региона.