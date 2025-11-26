https://ria.ru/20251126/lavrov-2057767574.html
Премьер Словакии назвал Лаврова замечательным дипломатом
Премьер Словакии назвал Лаврова замечательным дипломатом - РИА Новости, 26.11.2025
Премьер Словакии назвал Лаврова замечательным дипломатом
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал главу МИД РФ Сергея Лаврова замечательным дипломатом, отстаивающим российские интересы. РИА Новости, 26.11.2025
БРАТИСЛАВА, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал главу МИД РФ Сергея Лаврова замечательным дипломатом, отстаивающим российские интересы.
Лавров
в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог
" во вторник заявил, что премьер-министры Венгрии Виктор Орбан
и Словакии Роберт Фицо
, а также главный кандидат на пост главы правительства Чехии Андрей Бабиш
прагматичны и думают о своих гражданах, а не о поддержке киевского режима,
"Господин Лавров - замечательный министр иностранных дел. Надеюсь, это никто не будет подвергать сомнению… Я говорю о его профессионализме, я не говорю сейчас о содержании его политических взглядов. Я неоднократно встречался с ним", - сказал Фицо журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Лаврова о нем.
Трансляция пресс-конференции Фицо по итогам выездного заседания правительства Словакии велась на официальном YouTube-канале словацкого кабмина в среду.
"Это министр, который упорно, я повторяю, упорно отстаивает интересы Российской Федерации", - добавил Фицо.
Он выразил Лаврову уважение, как "выдающемуся мировому дипломату и эксперту", добавив, что его слова воспринял как положительную информацию.