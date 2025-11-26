Премьер Словакии назвал Лаврова замечательным дипломатом

"Господин Лавров - замечательный министр иностранных дел. Надеюсь, это никто не будет подвергать сомнению… Я говорю о его профессионализме, я не говорю сейчас о содержании его политических взглядов. Я неоднократно встречался с ним", - сказал Фицо журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Лаврова о нем.