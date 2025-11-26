https://ria.ru/20251126/kyzyl-2057591351.html
В Тыве экс-чиновника Минкульта осудили за взятки
В Тыве экс-чиновника Минкульта осудили за взятки
КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Кызыле признал виновным в получении взятки на общую сумму в 500 тысяч рублей бывшего начальника ГБУ "Хозяйственное управление по имуществу министерства культуры республики Тыва" и назначил ему девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура республики.
Судом установлено, что в мае 2025 года начальник хозяйственного управления через своего заместителя "путем вымогательства" получил взятку в виде денег и иного имущества в общей сумме 500 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. По данным прокуратуры, взятка осужденному, на тот момент занимавшего пост руководителя хозуправления, предназначалась за помощь в заключении договора по предоставлению в аренду звукового оборудования для проведения концерта приглашенных артистов на стадионе "Хуреш" в городе Кызыле
"Кызылский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника ГБУ "Хозяйственное управление по имуществу министерства культуры Республики Тыва"... С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных органах и органах местного самоуправления на 5 лет", - говорится в сообщении.
По данным СУСК республики, в целях исполнения приговора и возможной конфискации судом по ходатайству следователя на имущество обвиняемого: объекты недвижимости и земельные участки, в том числе в рамках долевой собственности, общей стоимостью свыше 36 миллионов рублей, наложен арест. Судом конфисковано и обращено в доход государства имущество осужденного, эквивалентное сумме взятки.
Приговор суда не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении посредника во взяточничестве находится на стадии судебного рассмотрения.