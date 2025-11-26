Рейтинг@Mail.ru
В Тыве экс-чиновника Минкульта осудили за взятки - РИА Новости, 26.11.2025
09:07 26.11.2025
В Тыве экс-чиновника Минкульта осудили за взятки
происшествия, кызыл, дело замминистра обороны тимура иванова, республика тыва, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Происшествия, Кызыл, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Республика Тыва, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Кызыле признал виновным в получении взятки на общую сумму в 500 тысяч рублей бывшего начальника ГБУ "Хозяйственное управление по имуществу министерства культуры республики Тыва" и назначил ему девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура республики.
Судом установлено, что в мае 2025 года начальник хозяйственного управления через своего заместителя "путем вымогательства" получил взятку в виде денег и иного имущества в общей сумме 500 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. По данным прокуратуры, взятка осужденному, на тот момент занимавшего пост руководителя хозуправления, предназначалась за помощь в заключении договора по предоставлению в аренду звукового оборудования для проведения концерта приглашенных артистов на стадионе "Хуреш" в городе Кызыле.
"Кызылский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника ГБУ "Хозяйственное управление по имуществу министерства культуры Республики Тыва"... С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных органах и органах местного самоуправления на 5 лет", - говорится в сообщении.
По данным СУСК республики, в целях исполнения приговора и возможной конфискации судом по ходатайству следователя на имущество обвиняемого: объекты недвижимости и земельные участки, в том числе в рамках долевой собственности, общей стоимостью свыше 36 миллионов рублей, наложен арест. Судом конфисковано и обращено в доход государства имущество осужденного, эквивалентное сумме взятки.
Приговор суда не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении посредника во взяточничестве находится на стадии судебного рассмотрения.
ПроисшествияКызылДело замминистра обороны Тимура ИвановаРеспублика ТываМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
