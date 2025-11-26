Греф раскрыл, какой курс доллара считает равновесным

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Равновесным курсом является курс в 98-105 рублей за доллар, этот курс устроил бы экспортеров, такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Domclick Digital Forum.

"Мы сегодня считаем равновесным курсом диапазон 98-105", - ответил он на вопрос о равновесном курсе доллара. "Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка, который бы устроил экспортеров и помог бы импортерам с точки зрения создания естественного барьера на границе", - добавил он.