https://ria.ru/20251126/kurs-2057794121.html
Греф раскрыл, какой курс доллара считает равновесным
Греф раскрыл, какой курс доллара считает равновесным - РИА Новости, 26.11.2025
Греф раскрыл, какой курс доллара считает равновесным
Равновесным курсом является курс в 98-105 рублей за доллар, этот курс устроил бы экспортеров, такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф в... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T17:41:00+03:00
2025-11-26T17:41:00+03:00
2025-11-26T17:41:00+03:00
экономика
россия
сша
герман греф
московская биржа
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40798/67/407986701_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_5971ca3f64d8f06c8bf88b74db50523a.jpg
https://ria.ru/20250925/kurs-2044272524.html
https://ria.ru/20251029/nabiullina-2051425728.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40798/67/407986701_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_fae1f914a38952157722db857484c24f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, герман греф, московская биржа, сбербанк россии
Экономика, Россия, США, Герман Греф, Московская биржа, Сбербанк России
Греф раскрыл, какой курс доллара считает равновесным
Греф назвал равновесным курс доллара в диапазоне от 98 до 105 рублей
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Равновесным курсом является курс в 98-105 рублей за доллар, этот курс устроил бы экспортеров, такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Domclick Digital Forum.
"Мы сегодня считаем равновесным курсом диапазон 98-105", - ответил он на вопрос о равновесном курсе доллара. "Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка, который бы устроил экспортеров и помог бы импортерам с точки зрения создания естественного барьера на границе", - добавил он.
Официальный курс доллара от ЦБ РФ на среду - 78,96 рубля.
После санкций США
в отношении Московской биржи
ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России
, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.