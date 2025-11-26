Рейтинг@Mail.ru
Греф раскрыл, какой курс доллара считает равновесным - РИА Новости, 26.11.2025
17:41 26.11.2025
Греф раскрыл, какой курс доллара считает равновесным
Греф раскрыл, какой курс доллара считает равновесным - РИА Новости, 26.11.2025
Греф раскрыл, какой курс доллара считает равновесным
Равновесным курсом является курс в 98-105 рублей за доллар, этот курс устроил бы экспортеров, такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф в... РИА Новости, 26.11.2025
экономика, россия, сша, герман греф, московская биржа, сбербанк россии
Экономика, Россия, США, Герман Греф, Московская биржа, Сбербанк России
Греф раскрыл, какой курс доллара считает равновесным

Греф назвал равновесным курс доллара в диапазоне от 98 до 105 рублей

Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Равновесным курсом является курс в 98-105 рублей за доллар, этот курс устроил бы экспортеров, такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Domclick Digital Forum.
"Мы сегодня считаем равновесным курсом диапазон 98-105", - ответил он на вопрос о равновесном курсе доллара. "Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка, который бы устроил экспортеров и помог бы импортерам с точки зрения создания естественного барьера на границе", - добавил он.
Официальный курс доллара от ЦБ РФ на среду - 78,96 рубля.
После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
