На Кубани план капремонта на 2025 год выполнили на 92%

План капитального ремонта на 2025 год в Краснодарском крае выполнен на 92 процента, условия проживания улучшены для примерно 60 тысяч человек
КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. План капитального ремонта на 2025 год в Краснодарском крае выполнен на 92 процента, условия проживания улучшены для примерно 60 тысяч человек, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Своевременный капремонт многоквартирных домов – важная составляющая качества жизни в наших муниципалитетах. Средства на эти работы перечисляют сами жители, и они рассчитывают, что ремонт будет выполнен качественно и в срок. Всего с начала 2025 года его уже завершили в 616 многоквартирных домах из 667, в том числе восьми объектах культурного наследия. Сейчас план капремонта выполнили на 92 процента. Условия проживания улучшили для около 60 тысяч человек", - рассказал журналистам Кондратьев.
По данным пресс-службы краевой администрации, в общей сложности в крае отремонтировали 366 крыш, 627 внутридомовых инженерных систем, около 300 фасадов, заменили 91 лифт в 30 многоквартирных домах. План полностью выполнили в 36 муниципалитетах. В остальных, в том числе в городах черноморского побережья, работы находятся на завершающей стадии.
Параллельно в 24 городах и районах приступили к обновлению объектов по плану 2026 года. Ремонт уже ведется в 80 многоэтажках, в 45 его завершили. Всего в 2026 году планируют отремонтировать около 600 многоквартирных домов, в которых выполнят более 1,5 тысяч видов работ, в том числе заменят 197 лифтов, добавили в пресс-службе.
Работы по капитальному ремонту курирует краевое министерство ТЭК и ЖКХ.