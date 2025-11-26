КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Парковую территорию благоустроили по нацпроекту в Кущевском районе Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"В Кущевском районе открыли благоустроенную парковую территорию. Общественное пространство в станице Шкуринской обновили по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", - говорится в сообщении.

В парке смонтировали системы освещения и видеонаблюдения, что обеспечит порядок и безопасность, отметили в пресс-службе. Также специалисты провели работы по озеленению. Ход работ курировало краевое министерство ТЭК и ЖКХ.

"Преобразилась, стала комфортной и современной территория парковой зоны отдыха около культурно-досугового центра. Там положили асфальт и организовали автомобильную парковку, сформировали прогулочные дорожки и разместили объекты малых архитектурных форм. Для детей обустроили 2 игровые площадки, для любителей активного образа жизни создали и оснастили тренажерными комплексами воркаут-зону. Уверен, что обновленный парк станет любимым местом для встреч и отдыха жителей станицы", - сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.