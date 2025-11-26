Рейтинг@Mail.ru
Парковую территорию благоустроили по нацпроекту в Кущевском районе Кубани - РИА Новости, 26.11.2025
Краснодарский край
 
17:21 26.11.2025
Парковую территорию благоустроили по нацпроекту в Кущевском районе Кубани
Парковую территорию благоустроили по нацпроекту в Кущевском районе Кубани
Парковую территорию благоустроили по нацпроекту в Кущевском районе Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. РИА Новости, 26.11.2025
Парковую территорию благоустроили по нацпроекту в Кущевском районе Кубани

В Кущевском районе Кубани благоустроили парковую территорию по нацпроекту

Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре
Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Парковую территорию благоустроили по нацпроекту в Кущевском районе Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
"В Кущевском районе открыли благоустроенную парковую территорию. Общественное пространство в станице Шкуринской обновили по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", - говорится в сообщении.
Шесть предприятий станкостроения в Кубани могут войти в нацпроект
Вчера, 17:19
Шесть предприятий станкостроения в Кубани могут войти в нацпроект
Вчера, 17:19
В парке смонтировали системы освещения и видеонаблюдения, что обеспечит порядок и безопасность, отметили в пресс-службе. Также специалисты провели работы по озеленению. Ход работ курировало краевое министерство ТЭК и ЖКХ.
"Преобразилась, стала комфортной и современной территория парковой зоны отдыха около культурно-досугового центра. Там положили асфальт и организовали автомобильную парковку, сформировали прогулочные дорожки и разместили объекты малых архитектурных форм. Для детей обустроили 2 игровые площадки, для любителей активного образа жизни создали и оснастили тренажерными комплексами воркаут-зону. Уверен, что обновленный парк станет любимым местом для встреч и отдыха жителей станицы", - сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.
Всего в 2025 году в Краснодарском крае в рамках нацпроекта ведут работы на 103 общественных пространствах.
В Краснодарском крае благоустроили 13 общественных территорий
25 ноября, 17:42
В Краснодарском крае благоустроили 13 общественных территорий
25 ноября, 17:42
 
