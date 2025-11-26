Королев поздравил сотрудников налоговых органов Тверской области

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Праздничное мероприятие, посвященное Дню работника налоговых органов РФ, состоялось в Твери в среду, специалистов поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев, сообщает пресс-служба облправительства.

Врио главы региона заявил, что служба задает современные стандарты оказания государственных услуг.

"Своей работой обеспечивает реализацию масштабных программ и достижение национальных целей развития. Хотел бы отметить, что высокие результаты труда коллектива налоговых органов Тверской области заслуженно вызывают чувство гордости. За последние 10 лет объем доходов консолидированного регионального бюджета вырос более чем в 2,5 раза", – приводит пресс-служба слова Королева.

Врио главы региона озвучил приоритеты областного бюджета на следующие три года: полное и своевременное обеспечение социальных расходов, поддержка участников специальной военной операции и их родных, многодетных и молодых семей, представителей старшего поколения, реализация национальных проектов.

В числе главных позиций финансирования – газификация региона, строительство и модернизация дорог и мостов, объектов здравоохранения и образования, культуры и спорта, коммунального комплекса.

"Все это направлено на решение главной задачи, которую ставит перед нами президент, – это повышение качества жизни населения. Создание таких условий, чтобы жители, наша молодежь связывали свое настоящее и будущее с Верхневолжьем. Трудились здесь, развивали регион, создавали семьи и растили детей и внуков на тверской земле", – подчеркнул Королев.

Среди основных направлений сотрудничества правительства региона и УФНС врио главы региона обозначил рост доходов консолидированного бюджета за счет введения в налоговый оборот неучтенных земельных участков и объектов недвижимости. Также это снижение теневого сектора экономики, борьба с уклонением от уплаты налогов.

Со своей стороны правительство региона, акцентировал Королев, планирует развивать систему поддержки реального сектора экономики и привлечения новых инвестпроектов. Будет продолжена работа, связанная с тем, чтобы все действующие в регионе предприятия и организации имели налоговую прописку в Тверской области.

Еще один блок взаимодействия – цифровизация системы государственного управления, экономики и социальной сферы. При участии ФНС России идет работа над использованием в деятельности государственных и муниципальных органов власти Тверской области созданного службой Единого регистра населения. В пресс-службе отмечают, что это позволит ускорить и сделать более удобным для населения процесс получения государственных и муниципальных услуг.