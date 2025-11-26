"Автодор" разорвал контракт с баскетболистом из-за нежелания играть

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Саратовский баскетбольный клуб Единой лиги ВТБ "Автодор" принял решение о досрочном прекращении сотрудничества с американским разыгрывающим Алексом Хэмилтоном из-за отсутствия у него желания приносить пользу команде, заявил президент "Автодора" Олег Родионов.

Хэмилтону 32 года, ранее он также выступал в Единой лиге за пермскую "Парму" и "Нижний Новгород".