Баскетбол
Баскетбол
 
16:13 26.11.2025 (обновлено: 16:26 26.11.2025)
"Автодор" разорвал контракт с баскетболистом из-за нежелания играть
спорт, бк автодор
Баскетбол, Спорт, БК Автодор
© Фото : Пресс-служба БК "Автодор"Баскетболисты клуба "Автодор"
Баскетболисты клуба Автодор - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Пресс-служба БК "Автодор"
Баскетболисты клуба "Автодор". Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Саратовский баскетбольный клуб Единой лиги ВТБ "Автодор" принял решение о досрочном прекращении сотрудничества с американским разыгрывающим Алексом Хэмилтоном из-за отсутствия у него желания приносить пользу команде, заявил президент "Автодора" Олег Родионов.
Хэмилтон перешел в "Автодор" в начале октября и провел в Единой Лиге шесть матчей со средней статистикой в 10 очков, 4,8 передачи, 4 подбора и 1,3 перехвата за 26 с половиной минут на площадке.
«
"Хэмилтон в своем лучшем состоянии - игрок очень высокого уровня, именно поэтому мы и подписали с ним контракт. Рассчитывали, что Алекс станет одним из лидеров "Автодора" и поведет команду за собой. К сожалению, американец нас сильно подвел. Он приехал не готовым, без желания играть и приносить пользу клубу. "Химии" между разыгрывающим и командой не сложилось. По этим причинам мы приняли решение расстаться", - цитирует Родионова Telegram-канал клуба.
Хэмилтону 32 года, ранее он также выступал в Единой лиге за пермскую "Парму" и "Нижний Новгород".
Баскетболисты Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" расторг контракт с Гэтлингом
31 октября, 14:21
 
БаскетболСпортБК Автодор
 
