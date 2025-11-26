Рейтинг@Mail.ru
На Конгрессе молодых ученых открылась галерея "Наука в лицах" - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:55 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/kongress-2057774624.html
На Конгрессе молодых ученых открылась галерея "Наука в лицах"
На Конгрессе молодых ученых открылась галерея "Наука в лицах" - РИА Новости, 26.11.2025
На Конгрессе молодых ученых открылась галерея "Наука в лицах"
Галерея "Наука в лицах" с портретами ведущих ученых России - современных авторов прорывных научных исследований - открылась на V Конгрессе молодых учёных,... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:55:00+03:00
2025-11-26T16:55:00+03:00
наука
россия
арктика
владимир путин
общество
федеральная территория "сириус"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057772964_0:113:1106:735_1920x0_80_0_0_87ab8e8dab58474ed9597609ff744384.jpg
https://ria.ru/20251126/zabeg-2057766814.html
https://ria.ru/20251126/sirius-2057756752.html
россия
арктика
федеральная территория "сириус"
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057772964_0:19:1106:849_1920x0_80_0_0_7d1ac45c3ae03039e81fb469be659e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, владимир путин, общество, федеральная территория "сириус"
Наука, Россия, Арктика, Владимир Путин, Общество, Федеральная территория "Сириус"
На Конгрессе молодых ученых открылась галерея "Наука в лицах"

На пятом Конгрессе молодых ученых в Сириусе открылась выставка "Наука в лицах"

© Фото : Фонд "Росконгресс"Галерея "Наука в лицах" в Сириусе
Галерея Наука в лицах в Сириусе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Фонд "Росконгресс"
Галерея "Наука в лицах" в Сириусе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Галерея "Наука в лицах" с портретами ведущих ученых России - современных авторов прорывных научных исследований - открылась на V Конгрессе молодых учёных, рассказали в пресс-службе фонда "Росконгресс".
«
"Участники V Конгресса молодых учёных, который состоится 26-28 ноября в Научно-технологическом университете "Сириус", увидят выставку "Наука в лицах" – галерею портретов ведущих российских учёных", - говорится в сообщении.
В экспозицию выставки вошли портреты 23 учёных из 14 регионов страны. Это авторы научных исследований в области климатических изменений в Арктике, биологии старения, генетических технологий, экономики снижения выбросов парниковых газов, а также разработок сенсорных интерфейсов, алгоритмов генеративного искусственного интеллекта, инновационных медицинских изделий, композитов для обеспечения радиационной безопасности в космосе, новых органических соединений с высоким содержанием азота и других.
В пресс-службе фонда "Росконгресс" отмечают, что герои выставки примут участие в мероприятиях конгресса. Ученые выступят в дискуссиях и проведут открытые лекции, каждый по своему научному направлению.
Сириус - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Утренний "Научный забег" в Сириусе собрал 650 участников
Вчера, 16:38
Юбилейный V Конгресс молодых ученых проходит на федеральной территории Сириус с 26 по 28 ноября. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, проходящего в 2022-2031 годах и объявленного президентом России Владимиром Путиным. Конгресс ежегодно собирает ведущих ученых из России и других стран для обсуждения перспектив международного научного взаимодействия, поиска эффективных стратегий сотрудничества и коллабораций науки и бизнеса, демонстрации научных достижений и питчинга проектов, а также неформального общения молодых ученых.
В 2025 году он соберет более 7 тысяч участников из более чем 80 стран. В программе – более 230 деловых, культурных и спортивных событий.
РИА Новости является информационным партнером и официальным фотохост-агентством юбилейного V Конгресса молодых ученых.
Здание университета Сириус - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
На Конгрессе молодых ученых в Сириусе открылась выставка научных достижений
Вчера, 16:14
 
НаукаРоссияАрктикаВладимир ПутинОбществоФедеральная территория "Сириус"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала