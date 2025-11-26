Галерея "Наука в лицах" в Сириусе

Галерея "Наука в лицах" в Сириусе

На Конгрессе молодых ученых открылась галерея "Наука в лицах"

СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Галерея "Наука в лицах" с портретами ведущих ученых России - современных авторов прорывных научных исследований - открылась на V Конгрессе молодых учёных, рассказали в пресс-службе фонда "Росконгресс".

« "Участники V Конгресса молодых учёных, который состоится 26-28 ноября в Научно-технологическом университете "Сириус", увидят выставку "Наука в лицах" – галерею портретов ведущих российских учёных", - говорится в сообщении.

В экспозицию выставки вошли портреты 23 учёных из 14 регионов страны. Это авторы научных исследований в области климатических изменений в Арктике , биологии старения, генетических технологий, экономики снижения выбросов парниковых газов, а также разработок сенсорных интерфейсов, алгоритмов генеративного искусственного интеллекта, инновационных медицинских изделий, композитов для обеспечения радиационной безопасности в космосе, новых органических соединений с высоким содержанием азота и других.

В пресс-службе фонда "Росконгресс" отмечают, что герои выставки примут участие в мероприятиях конгресса. Ученые выступят в дискуссиях и проведут открытые лекции, каждый по своему научному направлению.

Юбилейный V Конгресс молодых ученых проходит на федеральной территории Сириус с 26 по 28 ноября. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, проходящего в 2022-2031 годах и объявленного президентом России Владимиром Путиным . Конгресс ежегодно собирает ведущих ученых из России и других стран для обсуждения перспектив международного научного взаимодействия, поиска эффективных стратегий сотрудничества и коллабораций науки и бизнеса, демонстрации научных достижений и питчинга проектов, а также неформального общения молодых ученых.

В 2025 году он соберет более 7 тысяч участников из более чем 80 стран. В программе – более 230 деловых, культурных и спортивных событий.