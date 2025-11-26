Рейтинг@Mail.ru
На Конгрессе молодых ученых представили парк роботов и экзоскелеты - РИА Новости, 26.11.2025
15:58 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/kongress-2057751240.html
На Конгрессе молодых ученых представили парк роботов и экзоскелеты
На Конгрессе молодых ученых представили парк роботов и экзоскелеты - РИА Новости, 26.11.2025
На Конгрессе молодых ученых представили парк роботов и экзоскелеты
Современные технологии в строительстве представили на V Конгрессе молодых ученых в формате интерактивного пространства, в экспозицию площадки "Я - строитель... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:58:00+03:00
2025-11-26T15:58:00+03:00
строительство
россия
владимир путин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057753607_0:129:3078:1860_1920x0_80_0_0_417a8cd4bac14d3a850c95a989ddabdd.jpg
https://ria.ru/20250917/robot-2042508278.html
https://ria.ru/20251126/kongress-2057747433.html
https://ria.ru/20251119/putin-2056127194.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
строительство, россия, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Строительство, Россия, Владимир Путин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
На Конгрессе молодых ученых представили парк роботов и экзоскелеты

На Конгрессе молодых ученых представили парк строительных роботов и экзоскелеты

© Фото : Фонд "Росконгресс" / Екатерина ЛызловаПлощадка "Я - строитель будущего!" на V Конгрессе молодых ученых
Площадка Я - строитель будущего! на V Конгрессе молодых ученых - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Фонд "Росконгресс" / Екатерина Лызлова
Площадка "Я - строитель будущего!" на V Конгрессе молодых ученых
СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Современные технологии в строительстве представили на V Конгрессе молодых ученых в формате интерактивного пространства, в экспозицию площадки "Я - строитель будущего!" вошли парк строительных роботов и экзоскелеты для строителей от усталости, рассказали в пресс-службе фонда "Росконгресс".
"Площадка "Я - строитель будущего!" представляет современные строительные технологии на V Конгрессе молодых ученых. Созданное совместно с ведущими строительными университетами и компаниями интерактивное пространство демонстрирует, как формируется новый технологический уклад строительной отрасли", - говорится в сообщении.
Новый робот для уборки Пиксель на форуме Облачные города - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Нового робота для уборки "Пиксель" представили на форуме "Облачные города"
17 сентября, 15:41
Как рассказали в пресс-службе фонда, парк строительных роботов способен выполнять сложные задачи на стройплощадках, например, идеально укладывать материалы и обследовать коммуникации на наличие дефектов. На площадке также можно не только увидеть, но и примерить экзоскелеты, они помогают строителям не уставать, выполняя работы на опасных высотных объектах.
"Общественный совет при поддержке Минстроя России реализует этот проект уже 8 лет, и он стал эффективным популяризационным инструментом в работе с молодёжью. Мы объединили науку, бизнес и технологии, чтобы показать ребятам огромные перспективы отрасли, множество траекторий для их будущей профессиональной реализации. Ежегодно мы проводим более 150 мероприятий в рамках проекта, которые полностью соответствуют задаче по раннему профориентированию молодежи, поставленной президентом страны", - отметила официальный представитель площадки, помощник министра строительства и ЖКХ РФ Светлана Кузьменко.
Цифровые технологии нашли свое отражение в цифровых симуляциях, где показали современные методы поэлементного контроля строительства на всех этапах жизненного цикла проекта. Эта технология помогает осуществлять технадзор строительства и контроль монтажа с точностью до 2 миллиметров.
На площадке "Я - строитель будущего!" также проведут мастер-классы по промышленным технологиям, квесты и квизы, посвященные контролю качества и бережливому производству.
Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Число участников ежегодного Конгресса молодых ученых выросло почти втрое
Вчера, 15:43
Юбилейный V Конгресс молодых ученых проходит на федеральной территории Сириус с 26 по 28 ноября. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, проходящего в 2022-2031 годах и объявленного президентом России Владимиром Путиным. Конгресс ежегодно собирает ведущих ученых из России и других стран для обсуждения перспектив международного научного взаимодействия, поиска эффективных стратегий сотрудничества и коллабораций науки и бизнеса, демонстрации научных достижений и питчинга проектов, а также неформального общения молодых ученых.
В 2025 году он соберет более 7 тысяч участников из более чем 80 стран. В программе – более 230 деловых, культурных и спортивных событий.
РИА Новости является информационным партнером и официальным фотохост-агентством юбилейного V Конгресса молодых ученых.
Президент РФ Владимир Путин посещает выставку международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин оценил робота "Сбера"
19 ноября, 20:48
 
СтроительствоРоссияВладимир ПутинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
