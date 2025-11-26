На Конгрессе молодых ученых представили парк роботов и экзоскелеты

СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Современные технологии в строительстве представили на V Конгрессе молодых ученых в формате интерактивного пространства, в экспозицию площадки "Я - строитель будущего!" вошли парк строительных роботов и экзоскелеты для строителей от усталости, рассказали в пресс-службе фонда "Росконгресс".

"Площадка "Я - строитель будущего!" представляет современные строительные технологии на V Конгрессе молодых ученых. Созданное совместно с ведущими строительными университетами и компаниями интерактивное пространство демонстрирует, как формируется новый технологический уклад строительной отрасли", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе фонда, парк строительных роботов способен выполнять сложные задачи на стройплощадках, например, идеально укладывать материалы и обследовать коммуникации на наличие дефектов. На площадке также можно не только увидеть, но и примерить экзоскелеты, они помогают строителям не уставать, выполняя работы на опасных высотных объектах.

"Общественный совет при поддержке Минстроя России реализует этот проект уже 8 лет, и он стал эффективным популяризационным инструментом в работе с молодёжью. Мы объединили науку, бизнес и технологии, чтобы показать ребятам огромные перспективы отрасли, множество траекторий для их будущей профессиональной реализации. Ежегодно мы проводим более 150 мероприятий в рамках проекта, которые полностью соответствуют задаче по раннему профориентированию молодежи, поставленной президентом страны", - отметила официальный представитель площадки, помощник министра строительства и ЖКХ РФ Светлана Кузьменко.

Цифровые технологии нашли свое отражение в цифровых симуляциях, где показали современные методы поэлементного контроля строительства на всех этапах жизненного цикла проекта. Эта технология помогает осуществлять технадзор строительства и контроль монтажа с точностью до 2 миллиметров.

На площадке "Я - строитель будущего!" также проведут мастер-классы по промышленным технологиям, квесты и квизы, посвященные контролю качества и бережливому производству.

Юбилейный V Конгресс молодых ученых проходит на федеральной территории Сириус с 26 по 28 ноября. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, проходящего в 2022-2031 годах и объявленного президентом России Владимиром Путиным . Конгресс ежегодно собирает ведущих ученых из России и других стран для обсуждения перспектив международного научного взаимодействия, поиска эффективных стратегий сотрудничества и коллабораций науки и бизнеса, демонстрации научных достижений и питчинга проектов, а также неформального общения молодых ученых.

В 2025 году он соберет более 7 тысяч участников из более чем 80 стран. В программе – более 230 деловых, культурных и спортивных событий.