В "Сириусе" открывается юбилейный Конгресс молодых ученых

СИРИУС, 26 ноя — РИА Новости. Конгресс молодых ученых — ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России — в пятый раз открывается на федеральной территории "Сириус".

По традиции конгресс соберет лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное — талантливых молодых ученых не только из России, но и из-за рубежа. Всего ожидается более семи тысяч участников из более чем 80 стран.

Форум пройдет с 26 по 28 ноября, в его программе более 170 мероприятий. Дискуссии объединит ключевая тема "Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего". Этой же теме посвящено пленарное заседание.

Организаторами выступают фонд "Росконгресс", правительство, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте по науке и образованию. РИА Новости — информационный партнер и официальное фотохост-агентство конгресса, информационным партнером выступит также международное информационное агентство и радио Sputnik.

Наука и атом

Архитектура конгресса сосредоточена вокруг четырех основных тематических треков. Трек "Большие вызовы: импульс развития" объединит сессии, посвященные 80-летию атомной промышленности и развитию атомной отрасли, освоению космоса и мирового океана, развитию химической промышленности, энергетики и биотехнологий, искусственного интеллекта и агропромышленного сектора.

Атомной энергетике будет посвящена значительная часть программы. О том, какие события и решения привели к созданию новой мощной атомной промышленности, почему она до сих пор остается одной из самых активно развивающихся индустрий, расскажут на сессии "80-летие атомной промышленности. Гордость. Вдохновение. Мечта". А в ходе сессии "Атом должен быть рабочим, а не солдатом" обсудят использование атомных разработок в освоении Арктики , развитии чистой энергетики и природоподобных технологий.

Участники сессий трека "Инициативы Десятилетия науки и технологий в России : энергия поколений" обсудят реализацию проектов в рамках Десятилетия, в том числе такие конкретные меры, как привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, участие ученых в решении важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки.

Дискуссии трека "Потенциал будущего: кадры, инструменты и инфраструктура" будут посвящены взаимоотношениям прикладной и фундаментальной науки, подготовке и оценке научных кадров, в том числе инженерных специальностей, направлениям научно-технологического развития регионов России, научной инфраструктуре и цифровой трансформации науки и высшего образования.

В рамках трека "Поля взаимодействия: международное сотрудничество" состоятся дискуссии о роли научной дипломатии, в том числе в построении мира без ядерной угрозы, а также форум БРИКС по социально-гуманитарным исследованиям.

Некоторые сессии пройдут в новых форматах. Так, молодые химики проведут научные баталии. В формате "Наука заряжает" ведущие ученые прочитают лекции по своим научным темам. На сессии "Наука для всех" обсудят популяризацию науки и создание научно-популярного контента для широкой аудитории, там же запишут спецвыпуск одноименного научно-познавательного шоу с участием блогеров.

Показ технологических новинок

Традиционной площадкой для демонстрации научных достижений и технологических новинок от ведущих вузов, компаний и научно-образовательных центров станет выставка V Конгресса молодых ученых.

В этом году разработки покажут почти 50 участников. На "Аллее партнеров" представят вклад крупнейших российских компаний в научно-технологическое развитие страны, в частности работу со школьниками, студентами и молодыми учеными. На "Перекрестке возможностей" генеральные партнеры конгресса продемонстрируют технологические достижения . На "Проспекте научных инициатив" разместятся участники, представляющие проекты по обеспечению научной инфраструктуры и популяризации науки. В пространстве "Наука" ведущие вузы и научно-образовательные центры представят собственные разработки и совместные проекты с индустриальными партнерами.

На стенде госкорпорации " Росатом ", титульного партнера Конгресса молодых ученых, можно будет узнать о последних достижениях науки и найти вдохновение для собственных открытий. Здесь пройдут около 30 мероприятий, включая лекции ведущих российских ученых, научные квизы и другие активности. Одним из главных элементов стенда станут масштабные мультимедийные инсталляции. В зоне "Прорыв" можно будет заглянуть в будущее атомной энергетики, в зоне квантовых технологий — узнать, как квантовый компьютер поможет человечеству жить долго. Макет Национального центра физики и математики познакомит с образовательными программами филиала МГУ в Сарове и актуальными научными исследованиями центра.

Отдельный стенд посвятят 80-летию российской атомной промышленности. Совместная выставка "Росатома" и Национального исследовательского центра " Курчатовский институт " "Гордость. Вдохновение. Мечта" пригласит посетителей в путешествие по атомной эпохе — от открытий прошлого к разработкам будущего. В блоке "Гордость" можно будет увидеть наследие ученых-первопроходцев: макеты первого отечественного ядерного реактора Ф-1, первых в мире АЭС и атомного ледокола "Ленин". Зона "Вдохновение" познакомит с современными проектами: от атомных станций малой мощности до реакторов нового поколения ВВЭР-1200. В зоне "Мечта" представят концепцию ядерной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом — "Атомный проект 2.0", токамаки нового поколения, инновационный реактор будущего БРЕСТ-ОД-300, уникальные разработки в области ядерной медицины. Каждую зону дополнят мультимедийные экраны.

Ключевые проекты и программы развития Минобрнауки вместе с достижениями в сфере высшего образования, науки и технологического развития представят на стенде ФГАНУ "Социоцентр". Впервые на площадке появится отраслевой кластер, где инновационные проекты представят российские ведомства. Кроме того, на выставке покажут разработки ученых из регионов.

Госкорпорация " Ростех " представит проекты из области фотоники, медицины и энергетики: всевидящую SWIR-камеру холдинга " Швабе ", которая позволяет анализировать и подтверждать подлинность произведений искусства, инновационную энергетическую установку ОДК на топливных элементах, вырабатывающую электроэнергию без сжигания топлива, что обеспечивает КПД более 50 процентов и высокую экологичность.

На стенде "Искусственный интеллект для науки" " Яндекс " расскажет о вкладе компании в развитие науки и общества. На интерактивных экранах гости смогут познакомиться с научными публикациями, лежащими в основе прорывных технологий "Яндекса", программами поддержки науки, кейсами практического применения искусственного интеллекта и исследованиями по его использованию учеными.