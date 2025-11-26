В "Сириусе" открывается юбилейный Конгресс молодых ученых

СИРИУС, 26 ноя — РИА Новости. Конгресс молодых ученых — ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России — в пятый раз открывается на федеральной территории "Сириус".
По традиции конгресс соберет лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное — талантливых молодых ученых не только из России, но и из-за рубежа. Всего ожидается более семи тысяч участников из более чем 80 стран.
Форум пройдет с 26 по 28 ноября, в его программе более 170 мероприятий. Дискуссии объединит ключевая тема "Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего". Этой же теме посвящено пленарное заседание.
Организаторами выступают фонд "Росконгресс", правительство, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте по науке и образованию. РИА Новости — информационный партнер и официальное фотохост-агентство конгресса, информационным партнером выступит также международное информационное агентство и радио Sputnik.
Наука и атом
Архитектура конгресса сосредоточена вокруг четырех основных тематических треков. Трек "Большие вызовы: импульс развития" объединит сессии, посвященные 80-летию атомной промышленности и развитию атомной отрасли, освоению космоса и мирового океана, развитию химической промышленности, энергетики и биотехнологий, искусственного интеллекта и агропромышленного сектора.
Атомной энергетике будет посвящена значительная часть программы. О том, какие события и решения привели к созданию новой мощной атомной промышленности, почему она до сих пор остается одной из самых активно развивающихся индустрий, расскажут на сессии "80-летие атомной промышленности. Гордость. Вдохновение. Мечта". А в ходе сессии "Атом должен быть рабочим, а не солдатом" обсудят использование атомных разработок в освоении Арктики, развитии чистой энергетики и природоподобных технологий.
Участники сессий трека "Инициативы Десятилетия науки и технологий в России: энергия поколений" обсудят реализацию проектов в рамках Десятилетия, в том числе такие конкретные меры, как привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, участие ученых в решении важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки.
Дискуссии трека "Потенциал будущего: кадры, инструменты и инфраструктура" будут посвящены взаимоотношениям прикладной и фундаментальной науки, подготовке и оценке научных кадров, в том числе инженерных специальностей, направлениям научно-технологического развития регионов России, научной инфраструктуре и цифровой трансформации науки и высшего образования.
В рамках трека "Поля взаимодействия: международное сотрудничество" состоятся дискуссии о роли научной дипломатии, в том числе в построении мира без ядерной угрозы, а также форум БРИКС по социально-гуманитарным исследованиям.
Некоторые сессии пройдут в новых форматах. Так, молодые химики проведут научные баталии. В формате "Наука заряжает" ведущие ученые прочитают лекции по своим научным темам. На сессии "Наука для всех" обсудят популяризацию науки и создание научно-популярного контента для широкой аудитории, там же запишут спецвыпуск одноименного научно-познавательного шоу с участием блогеров.
Показ технологических новинок
Традиционной площадкой для демонстрации научных достижений и технологических новинок от ведущих вузов, компаний и научно-образовательных центров станет выставка V Конгресса молодых ученых.
В этом году разработки покажут почти 50 участников. На "Аллее партнеров" представят вклад крупнейших российских компаний в научно-технологическое развитие страны, в частности работу со школьниками, студентами и молодыми учеными. На "Перекрестке возможностей" генеральные партнеры конгресса продемонстрируют технологические достижения . На "Проспекте научных инициатив" разместятся участники, представляющие проекты по обеспечению научной инфраструктуры и популяризации науки. В пространстве "Наука" ведущие вузы и научно-образовательные центры представят собственные разработки и совместные проекты с индустриальными партнерами.
На стенде госкорпорации "Росатом", титульного партнера Конгресса молодых ученых, можно будет узнать о последних достижениях науки и найти вдохновение для собственных открытий. Здесь пройдут около 30 мероприятий, включая лекции ведущих российских ученых, научные квизы и другие активности. Одним из главных элементов стенда станут масштабные мультимедийные инсталляции. В зоне "Прорыв" можно будет заглянуть в будущее атомной энергетики, в зоне квантовых технологий — узнать, как квантовый компьютер поможет человечеству жить долго. Макет Национального центра физики и математики познакомит с образовательными программами филиала МГУ в Сарове и актуальными научными исследованиями центра.
Отдельный стенд посвятят 80-летию российской атомной промышленности. Совместная выставка "Росатома" и Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" "Гордость. Вдохновение. Мечта" пригласит посетителей в путешествие по атомной эпохе — от открытий прошлого к разработкам будущего. В блоке "Гордость" можно будет увидеть наследие ученых-первопроходцев: макеты первого отечественного ядерного реактора Ф-1, первых в мире АЭС и атомного ледокола "Ленин". Зона "Вдохновение" познакомит с современными проектами: от атомных станций малой мощности до реакторов нового поколения ВВЭР-1200. В зоне "Мечта" представят концепцию ядерной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом — "Атомный проект 2.0", токамаки нового поколения, инновационный реактор будущего БРЕСТ-ОД-300, уникальные разработки в области ядерной медицины. Каждую зону дополнят мультимедийные экраны.
Ключевые проекты и программы развития Минобрнауки вместе с достижениями в сфере высшего образования, науки и технологического развития представят на стенде ФГАНУ "Социоцентр". Впервые на площадке появится отраслевой кластер, где инновационные проекты представят российские ведомства. Кроме того, на выставке покажут разработки ученых из регионов.
Госкорпорация "Ростех" представит проекты из области фотоники, медицины и энергетики: всевидящую SWIR-камеру холдинга "Швабе", которая позволяет анализировать и подтверждать подлинность произведений искусства, инновационную энергетическую установку ОДК на топливных элементах, вырабатывающую электроэнергию без сжигания топлива, что обеспечивает КПД более 50 процентов и высокую экологичность.
На стенде "Искусственный интеллект для науки" "Яндекс" расскажет о вкладе компании в развитие науки и общества. На интерактивных экранах гости смогут познакомиться с научными публикациями, лежащими в основе прорывных технологий "Яндекса", программами поддержки науки, кейсами практического применения искусственного интеллекта и исследованиями по его использованию учеными.
Стенд проекта "Наша Лаба" объединит более 30 производителей и разработчиков научных приборов и расходных материалов из России и Белоруссии, которые представят свои новинки и самые популярные приборы по направлениям биоэкономики, медицины, космоса и химии. В составе экспозиции — 66 приборов, более 70 реактивов и свыше 25 видов лабораторной посуды и расходных материалов, в том числе оборудование для школьных биологических лабораторий.
