КНР ожидает достижения сделки по Украине, заявили в посольстве в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Китай поддерживает конструктивные усилия по украинскому урегулированию и ожидает достижения сделки, заявил РИА Новости в свете состоявшегося телефонного разговора лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Председатель Си Цзиньпин подчеркивал поддержку Китаем всех усилий, которые приведут к миру, и выражал надежду на то, что различные стороны сократят разногласия, достигнут честного, продолжительного, обязывающего соглашения скорее и устранят истоки кризиса", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Так он ответил на просьбу оценить состоявшиеся переговоры представителей США и Украины в Женеве, в свете того, что тему урегулирования обсуждали лидеры Штатов и Китая в ходе последнего разговора. Телефонный разговор между Трампом и Си Цзиньпином состоялся 24 ноября и прошел в конструктивной атмосфере, заявили ранее в МИД КНР.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Китай готов сотрудничать со всеми сторонами конфликта на Украине
21 ноября, 00:11
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.