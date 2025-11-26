Кириенко выступил на заседании почетного жюри премии Общества "Знание"

МОСКВА, 26 ноя - пресс-служба Российского общества "Знание". Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, председатель наблюдательного совета Российского общества "Знание" Сергей Кириенко выступил перед почетным жюри награды Знание.Премия — флагманского проекта Общества.

Заседание прошло 25 ноября в национальном центре "Россия" в Москве. Члены жюри оценили проекты 112 номинантов из 30 регионов России и четырех зарубежных стран.

Открывая заседание, Кириенко выразил благодарность членам почетного жюри и номинантам просветительской награды Знание.Премия.

"Вижу в зале больших руководителей, в первую очередь хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы отложили все свои дела и взяли на себя такую важную задачу. Огромное спасибо и низкий поклон каждому из просветителей, которые выйдут сегодня на эту сцену. Перед ними стоит непростая задача представить свой проект. Не все из них станут победителями, но все из них заслуживают огромного уважения", – подчеркнул Кириенко.

Он отметил, что в этот раз награда Знание.Премия объединила просветителей и проекты не только из России, но и 40 стран мира, причем соискатели из 15 стран приняли участие в премии впервые.

"У нас на первом месте – просветительские проекты, которые посвящены сбережению исторической памяти, памяти о героях Великой Отечественной войны. Очень много проектов посвящено героям специальной военной операции. Очень важно и здорово, что среди номинантов, среди просветителей есть сами участники специальной военной операции, у которых особое моральное право рассказывать подрастающему поколению о том, что такое настоящий патриотизм, что такое настоящая готовность встать на защиту своей страны. Когда об этом говорят ребята с звездами героев и боевыми орденами на груди, к ним другое доверие", – сказал Кириенко.

Также он сообщил, что в этом году впервые в каждом из 89 субъектов страны будут награждены лучший региональный просветитель и лучший просветительский проект. Они получат первые в истории региональные награды Знание.Премия.

Почетное жюри заслушало выступления 112 номинантов награды и выбрало лауреатов в 16 номинациях. Их имена объявят в 2026 году на торжественной церемонии награждения в Москве.

После заседания почетного жюри свои голоса могут отдать жители России – победителей номинации "Народный выбор" определят в ходе онлайн-голосования, которое впервые пройдет на платформе MAX. Отдать голос за фаворитов в каждой номинации можно до февраля 2026 года.