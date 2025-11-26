Глава Киргизии сделал национальные подарки лидерам стран ОДКБ

БИШКЕК, 26 ноя – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подарил национальные музыкальные инструменты и панно ручной работы лидерам стран ОДКБ, прибывшим в Бишкек для участия в предстоящем в четверг заседании Совета коллективной безопасности организации, сообщили журналистам в пресс-службе главы киргизского государства.