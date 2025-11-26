Глава Киргизии сделал национальные подарки лидерам стран ОДКБ

БИШКЕК, 26 ноя – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подарил национальные музыкальные инструменты и панно ручной работы лидерам стран ОДКБ, прибывшим в Бишкек для участия в предстоящем в четверг заседании Совета коллективной безопасности организации, сообщили журналистам в пресс-службе главы киргизского государства.
Сообщается, что в среду для глав государств – членов ОДКБ была представлена краткая этнокультурная программа в Государственной резиденции "Ала-Арча" в городе Бишкек. Высоких гостей ознакомили с этнографическим комплексом "Кыргыз айылы" ("Кыргызское поселение"), где были продемонстрированы элементы традиционного быта и культуры киргизского народа. В том числе были показаны обустройство юрт, предметы национального быта, изделия народных мастеров, а также культурные особенности государств-участников организации.
"Президент Садыр Жапаров вручил главам государств панно ручной работы и национальные музыкальные инструменты как символ уважения и гостеприимства кыргызского народа", - заявили в пресс-службе.
Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Бишкеке 27 ноября под председательством Киргизии. В заседании примут участие киргизский лидер Садыр Жапаров, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и белорусский президент Александр Лукашенко. Все они уже прибыли в Бишкек. Заседания пройдут в узком и расширенном составе. Кроме того, запланирована процедура подписания документов, в том числе итоговой декларации, в которой будет зафиксирован единый подход государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.