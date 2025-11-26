Россия и Киргизия подписали соглашения в трех сферах

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами и совместного заявления для прессы в Бишкеке

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия и Киргизия подписали соглашения в сферах миграции, здравоохранения и образования.

Во время церемонии подписания документов стороны обменялись протоколом о внесении изменений в Договор между странами о развитии военно-технического сотрудничества от 20 июня 2017 года.

РФ и Киргизия подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также между правительством РФ и кабинетом министров Киргизии подписано соглашение о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в РФ и Киргизии.

Кроме того, подписано соглашение об условиях строительства в Киргизии кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента РФ Б.Н.Ельцина.

Помимо этого, стороны заключили меморандум о взаимопонимании между министерствами здравоохранения двух стран области кардиологии, меморандум о сотрудничестве между министерством экономического развития РФ и министерством экономики и коммерции КР в сфере стратегического планирования.