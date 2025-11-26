https://ria.ru/20251126/kirgiziya-2057694411.html
Россия и Киргизия подписали соглашения в трех сферах
Россия и Киргизия подписали соглашения в трех сферах - РИА Новости, 26.11.2025
Россия и Киргизия подписали соглашения в трех сферах
Россия и Киргизия подписали соглашения в сферах миграции, здравоохранения и образования. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:27:00+03:00
2025-11-26T13:27:00+03:00
2025-11-26T13:27:00+03:00
россия
киргизия
Россия и Киргизия подписали соглашения в трех сферах
РФ и Киргизия подписали соглашения о миграции, образовании и здравоохранении
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия и Киргизия подписали соглашения в сферах миграции, здравоохранения и образования.
Документы были подписаны в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина
в Киргизию
. Их список
опубликован на сайте Кремля.
Во время церемонии подписания документов стороны обменялись протоколом о внесении изменений в Договор между странами о развитии военно-технического сотрудничества от 20 июня 2017 года.
РФ и Киргизия подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также между правительством РФ и кабинетом министров Киргизии подписано соглашение о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в РФ и Киргизии.
Кроме того, подписано соглашение об условиях строительства в Киргизии кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента РФ Б.Н.Ельцина.
Помимо этого, стороны заключили меморандум о взаимопонимании между министерствами здравоохранения двух стран области кардиологии, меморандум о сотрудничестве между министерством экономического развития РФ и министерством экономики и коммерции КР в сфере стратегического планирования.
Также подписано соглашение о намерениях между акционерным обществом "Почта России
" и открытым акционерным обществом "Кыргыз почтасы".