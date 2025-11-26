Рейтинг@Mail.ru
Россия и Киргизия подписали соглашения в трех сферах - РИА Новости, 26.11.2025
13:27 26.11.2025
Россия и Киргизия подписали соглашения в трех сферах
Россия и Киргизия подписали соглашения в трех сферах - РИА Новости, 26.11.2025
Россия и Киргизия подписали соглашения в трех сферах
Россия и Киргизия подписали соглашения в сферах миграции, здравоохранения и образования. РИА Новости, 26.11.2025
в мире
россия
киргизия
владимир путин
почта россии
россия
киргизия
Россия и Киргизия подписали соглашения в трех сферах

РФ и Киргизия подписали соглашения о миграции, образовании и здравоохранении

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами и совместного заявления для прессы в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами и совместного заявления для прессы в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами и совместного заявления для прессы в Бишкеке
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия и Киргизия подписали соглашения в сферах миграции, здравоохранения и образования.
Документы были подписаны в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Киргизию. Их список опубликован на сайте Кремля.
Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова у Дворца единства в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин отметил роль межрегиональных связей в отношениях России и Киргизии
Вчера, 10:45
Во время церемонии подписания документов стороны обменялись протоколом о внесении изменений в Договор между странами о развитии военно-технического сотрудничества от 20 июня 2017 года.
РФ и Киргизия подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также между правительством РФ и кабинетом министров Киргизии подписано соглашение о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в РФ и Киргизии.
Кроме того, подписано соглашение об условиях строительства в Киргизии кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента РФ Б.Н.Ельцина.
Помимо этого, стороны заключили меморандум о взаимопонимании между министерствами здравоохранения двух стран области кардиологии, меморандум о сотрудничестве между министерством экономического развития РФ и министерством экономики и коммерции КР в сфере стратегического планирования.
Также подписано соглашение о намерениях между акционерным обществом "Почта России" и открытым акционерным обществом "Кыргыз почтасы".
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Межгосударственные отношения России и Киргизии
25 ноября, 19:51
 
В миреРоссияКиргизияВладимир ПутинПочта России
 
 
