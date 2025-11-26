https://ria.ru/20251126/kirgiziya-2057686164.html
Путин рассказал об обучении в России студентов из Киргизии
Путин рассказал об обучении в России студентов из Киргизии - РИА Новости, 26.11.2025
Путин рассказал об обучении в России студентов из Киргизии
В России учится более 10 тысяч студентов из Киргизии, половина из них - на бюджетной основе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.11.2025
Путин рассказал об обучении в России студентов из Киргизии
Путин: в России учится более 10 тысяч студентов из Киргизии