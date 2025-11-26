Рейтинг@Mail.ru
Президент Киргизии назвал важный итог договоренностей с Путиным - РИА Новости, 26.11.2025
12:48 26.11.2025
Президент Киргизии назвал важный итог договоренностей с Путиным
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что важным итогом договоренностей с российским президентом Владимиром Путиным считает документ об углубленном...
в мире
киргизия
россия
владимир путин
садыр жапаров
киргизия
россия
в мире, киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Президент Киргизии назвал важный итог договоренностей с Путиным

Жапаров назвал документ об углублении отношений важным итогом переговоров с РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке
БИШКЕК, 26 ноя – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что важным итогом договоренностей с российским президентом Владимиром Путиным считает документ об углубленном сотрудничестве с Россией.
«
"Такого количества подписанных межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, пожалуй, (у Киргизии – ред.) нет ни одним из иностранных государств. Конечно же, важным итогом договорённостей считаем совместное заявление об углублении отношений союзничества между двумя странами", - сказал он.
Лидеры государств провели переговоры в среду в государственной резиденции "Ынтымак Ордо".
Путин находится в Киргизии с государственным визитом.
