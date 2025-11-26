https://ria.ru/20251126/kirgiziya-2057671403.html
Жапаров рассказал, что лежит в основе отношений России и Киргизии
Жапаров рассказал, что лежит в основе отношений России и Киргизии - РИА Новости, 26.11.2025
Жапаров рассказал, что лежит в основе отношений России и Киргизии
Президент Киргизии Садыр Жапаров по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что отношения двух стран обусловлены вековой дружбой и... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:36:00+03:00
2025-11-26T12:36:00+03:00
2025-11-26T12:36:00+03:00
киргизия
россия
бишкек
садыр жапаров
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057670284_0:382:2960:2047_1920x0_80_0_0_1bf82f1f79055bd3648311eb82114323.jpg
https://ria.ru/20250727/zhaparov-2031699402.html
киргизия
россия
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057670284_231:0:2960:2047_1920x0_80_0_0_5052475d69dea072f788e146d7d868a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, россия, бишкек, садыр жапаров, владимир путин, в мире
Киргизия, Россия, Бишкек, Садыр Жапаров, Владимир Путин, В мире
Жапаров рассказал, что лежит в основе отношений России и Киргизии
Жапаров: отношения РФ и Киргизии обусловлены вековой дружбой