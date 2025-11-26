Рейтинг@Mail.ru
12:36 26.11.2025
Жапаров рассказал, что лежит в основе отношений России и Киргизии
киргизия, россия, бишкек, садыр жапаров, владимир путин, в мире
Киргизия, Россия, Бишкек, Садыр Жапаров, Владимир Путин, В мире
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров в Бишкеке
БИШКЕК, 26 ноя – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что отношения двух стран обусловлены вековой дружбой и общим историческим наследием.
"Отношения Россия и Киргизии обусловлены вековой дружбой и общим историческим наследием, Бишкек привержен укреплению партнерства с Москвой. Сегодня в расширенном формате при участии руководителей ключевых министерств и ведомств двух стран мы в традиционно доверительной атмосфере рассмотрели широкий комплекс вопросов по многим вопросам, отметили поступательное продвижение вперед по отдельным направлениям, дали соответствующие поручение", - сказал Жапаров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Путин поздравил Жапарова с 25-летием подписания декларации о союзничестве
27 июля, 09:05
 
КиргизияРоссияБишкекСадыр ЖапаровВладимир ПутинВ мире
 
 
