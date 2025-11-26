https://ria.ru/20251126/kirgiziya-2057613416.html
Путин заявил о рекордном росте товарооборота с Киргизией
Путин заявил о рекордном росте товарооборота с Киргизией - РИА Новости, 26.11.2025
Путин заявил о рекордном росте товарооборота с Киргизией
Товарооборот России и Киргизии в прошлом году вырос до рекордных 4,1 миллиарда долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.11.2025
экономика
киргизия
россия
бишкек
владимир путин
александр лукашенко
одкб
киргизия
россия
бишкек
Путин заявил о рекордном росте товарооборота с Киргизией
Путин: товарооборот России и Киргизии вырос до рекордных $4,1 млрд