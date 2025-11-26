Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о рекордном росте товарооборота с Киргизией - РИА Новости, 26.11.2025
10:37 26.11.2025
Путин заявил о рекордном росте товарооборота с Киргизией
Товарооборот России и Киргизии в прошлом году вырос до рекордных 4,1 миллиарда долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.11.2025
экономика, киргизия, россия, бишкек, владимир путин, александр лукашенко, одкб
Экономика, Киргизия, Россия, Бишкек, Владимир Путин, Александр Лукашенко, ОДКБ
Путин заявил о рекордном росте товарооборота с Киргизией

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Товарооборот России и Киргизии в прошлом году вырос до рекордных 4,1 миллиарда долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
"Россия - ведущий торгово-экономический партнер Киргизии, в прошлом году товарооборот увеличился на 13,6%, до рекордных 4,1 миллиарда долларов", - сказал Путин в ходе российско-киргизских переговоров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин заявил о проработке новых вариантов взаимных расчетов с Киргизией
ЭкономикаКиргизияРоссияБишкекВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоОДКБ
 
 
