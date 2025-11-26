Президент России Владимир Путин проводит переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым.
https://ria.ru/20251126/kirgiziya-2057589473.html
Встреча Путина и Жапарова. Прямая трансляция
Встреча Путина и Жапарова. Прямая трансляция - РИА Новости, 26.11.2025
Встреча Путина и Жапарова. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T09:38:00+03:00
2025-11-26T09:38:00+03:00
2025-11-26T09:38:00+03:00
политика
россия
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057588787_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ed22282b26081a14037dcc1a4b3aef36.jpg
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057588787_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a710e5a78763238b333dba54e5880da4.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, видео
Политика, Россия, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Встреча Путина и Жапарова. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым.
2025-11-26T09:38
true
PT57M24S