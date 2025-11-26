Рейтинг@Mail.ru
Киргизия готова оказать поддержку российским инвесторам, заявил Жапаров - РИА Новости, 26.11.2025
13:04 26.11.2025 (обновлено: 13:05 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/kirgizija-2057686675.html
Киргизия готова оказать поддержку российским инвесторам, заявил Жапаров
экономика
россия
киргизия
бишкек
садыр жапаров
владимир путин
александр лукашенко
одкб
экономика, россия, киргизия, бишкек, садыр жапаров, владимир путин, александр лукашенко, одкб
Экономика, Россия, Киргизия, Бишкек, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Александр Лукашенко, ОДКБ
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке
БИШКЕК, 26 ноя – РИА Новости. Киргизия приветствует интерес бизнеса России к киргизским предприятиям и готова оказать всестороннюю поддержку российским инвесторам, сообщил лидер республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Бишкеке.
"Мы всегда приветствуем интерес деловых кругов России к Кыргызской Республике и готовы создать необходимые благоприятные условия для их успешной деятельности. По нашим данным, на ноябрь 2025 года в Кыргызстане действовали более 1800 компаний с российским участием, что составляет одну треть от общего количества иностранных компаний. В целях придания импульса мы всецело поддерживаем инициативу наших российских партнеров по созданию ассоциаций российских инвесторов в Кыргызстане. Ассоциация призвана стать эффективной площадкой для диалога между нашими деловыми сообществами, между российскими инвесторами и государственными органами Кыргызстана", - сказал Жапаров.
Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин отметил повсеместное использование в Киргизии русского языка
