Киргизия готова оказать поддержку российским инвесторам, заявил Жапаров

БИШКЕК, 26 ноя – РИА Новости. Киргизия приветствует интерес бизнеса России к киргизским предприятиям и готова оказать всестороннюю поддержку российским инвесторам, сообщил лидер республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Бишкеке.