Киргизия готова оказать поддержку российским инвесторам, заявил Жапаров

БИШКЕК, 26 ноя – РИА Новости. Киргизия приветствует интерес бизнеса России к киргизским предприятиям и готова оказать всестороннюю поддержку российским инвесторам, сообщил лидер республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Бишкеке.
"Мы всегда приветствуем интерес деловых кругов России к Кыргызской Республике и готовы создать необходимые благоприятные условия для их успешной деятельности. По нашим данным, на ноябрь 2025 года в Кыргызстане действовали более 1800 компаний с российским участием, что составляет одну треть от общего количества иностранных компаний. В целях придания импульса мы всецело поддерживаем инициативу наших российских партнеров по созданию ассоциаций российских инвесторов в Кыргызстане. Ассоциация призвана стать эффективной площадкой для диалога между нашими деловыми сообществами, между российскими инвесторами и государственными органами Кыргызстана", - сказал Жапаров.
Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.