В Киргизии заработают три школы с обучением на русском языке, заявил Путин
10:44 26.11.2025 (обновлено: 11:30 26.11.2025)
В Киргизии заработают три школы с обучением на русском языке, заявил Путин
В Киргизии заработают три школы с обучением на русском языке, заявил Путин
Первые три школы с обучением на русском языке в Киргизии заработают с 1 сентября 2027 года, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.11.2025
общество
киргизия
россия
владимир путин
киргизия
россия
общество, киргизия, россия, владимир путин
Общество, Киргизия, Россия, Владимир Путин
В Киргизии заработают три школы с обучением на русском языке, заявил Путин

Путин: в Киргизии заработают первые три школы с обучением на русском языке

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Первые три школы с обучением на русском языке в Киргизии заработают с 1 сентября 2027 года, сообщил президент России Владимир Путин.
"В 2023 году мы вместе с вами дали старт крупному совместному проекту по строительству в Киргизии девяти средних школ с обучением на русском языке. И первые три школы планируется открыть к 1 сентября 2027 года", - сказал Путин в ходе российско-киргизских переговоров.
Он отметил, что в рамках программы "Российский учитель за рубежом" в 42 школах Киргизии работают 157 российских преподавателей.
Также Путин в ходе выступления отметил успех прошедших в России "Дней культуры Киргизии" в РФ и "Дней культуры России" в республике.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин рассказал о сотрудничестве России и Киргизии по мирному атому
ОбществоКиргизияРоссияВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала