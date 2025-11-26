https://ria.ru/20251126/kirgizija-2057615764.html
В Киргизии заработают три школы с обучением на русском языке, заявил Путин
Первые три школы с обучением на русском языке в Киргизии заработают с 1 сентября 2027 года, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.11.2025
