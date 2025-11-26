https://ria.ru/20251126/kirgizija-2057614327.html
Киргизия постоянно чувствует поддержку России, заявил Жапаров
Киргизский народ постоянно чувствует поддержку РФ, особенно в энергетике и продовольствии, отметил в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T10:40:00+03:00
россия
киргизия
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
одкб
в мире
россия
киргизия
бишкек
Киргизия постоянно чувствует поддержку России, заявил Жапаров
