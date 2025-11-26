Российские кардиологи выполнили пять операций в Киргизии

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Врачи НМИЦ кардиологии имени Чазова Минздрава РФ вместе с киргизскими коллегами выполнили пять сердечно-сосудистых операций пациентам со сложной патологией, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения России.

"В ходе рабочего визита главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов посетил Национальный Центр кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова при министерстве здравоохранения Киргизской Республики. В рамках визита врачи НМИЦ кардиологии имени Чазова Минздрава России совместно с кыргызскими коллегами выполнили пять сердечно-сосудистых операций пациентам со сложной патологией", - сообщили в ведомстве.

Бойцов также отметил ощутимый прогресс в развитии кардиологической помощи в Киргизской Республике.

"Уже подготовлена в значительной степени материальная база, и самое главное - подготовлены специалисты, и этот процесс продолжается. Сегодня в рентгеноперационной я вижу, что рядом с опытными кардиологами, кардиохирургами, очень много молодежи, причем тех, кто приехал из других городов Кыргызстана", - сказал Бойцов, чьи слова приводит пресс-служба.

Главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ в свою очередь подчеркнул, что визит в Национальный центр хирургии в Бишкеке направлен на конкретное развитие трансплантации для лечения больных с тяжелыми заболеваниями печени.

"В ходе визита состоялась рабочая встреча с коллегами в Национальном центре хирургии, обсуждался контингент больных, которым показана пересадка печени как жизнеспасающая операция, ключевые принципы ведения данных пациентов во время нахождения в листе ожидания, а также аспекты ведения реципиентов после трансплантации печени", - отметил Готье, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.