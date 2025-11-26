https://ria.ru/20251126/khimki-2057642072.html
В Химках провели более 100 тысяч телемедицинских консультаций
В Химках провели более 100 тысяч телемедицинских консультаций - РИА Новости, 26.11.2025
В Химках провели более 100 тысяч телемедицинских консультаций
Специалисты медучреждений городского округа Химки провели 109 244 консультации в дистанционном формате с начала 2025 года, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:33:00+03:00
2025-11-26T11:33:00+03:00
2025-11-26T11:33:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057641547_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_380c0ed54f986dc912dfdd9ac8da7869.jpg
https://ria.ru/20251125/khimki-2057404515.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057641547_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_421cb81269885cb47ebf9265c92b2064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), telegram
Химки (городской округ в Московской области), Telegram
В Химках провели более 100 тысяч телемедицинских консультаций
В Химках провели более 100 тысяч телемедицинских консультаций с начала года
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты медучреждений городского округа Химки провели 109 244 консультации в дистанционном формате с начала 2025 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Врач может дистанционно скорректировать уже назначенную терапию, не требуя очного визита. Отмечается, что пациенты с сахарным диабетом, бронхиальной астмой и другими хроническими заболеваниями могут получить консультацию и рецепт, не посещая поликлинику. В сложных случаях можно организовать онлайн-консилиум нескольких специалистов для выработки тактики лечения.
Записаться на онлайн-консультацию можно через специальный сайт, инфомат в медицинской организации, чат-бот в Телеграме, по телефону контакт-центра 122 или у лечащего врача.
"Телемедицина – яркий пример того, как цифровые решения меняют качество жизни. В Химках мы видим: дистанционная помощь не заменяет врача, а усиливает его возможности. Особенно важно, что система работает для хронических больных – людей, которым регулярный контроль жизненно необходим", – отметила старшая медицинская сестра Химкинской клинической больницы, депутат Надежда Смирнова, ее слова приводит пресс-служба.