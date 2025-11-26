В Химках провели более 100 тысяч телемедицинских консультаций с начала года

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты медучреждений городского округа Химки провели 109 244 консультации в дистанционном формате с начала 2025 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Врач может дистанционно скорректировать уже назначенную терапию, не требуя очного визита. Отмечается, что пациенты с сахарным диабетом, бронхиальной астмой и другими хроническими заболеваниями могут получить консультацию и рецепт, не посещая поликлинику. В сложных случаях можно организовать онлайн-консилиум нескольких специалистов для выработки тактики лечения.

Записаться на онлайн-консультацию можно через специальный сайт, инфомат в медицинской организации, чат-бот в Телеграме, по телефону контакт-центра 122 или у лечащего врача.