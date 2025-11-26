Керри заявил, что Трамп "напугал" много руководителей компаний США

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что шокирован тем, как много руководителей компаний в США "напуганы" президентом страны Дональдом Трампом.
"Я в шоке от того, как напуганы гендиректора... Процесс, который ведет Дональд Трамп в последние месяцы, вместе с министерством юстиции и его программами мести до чертиков напугал многих людей", - заявил Керри в интервью британской газете Financial Times.
Согласно публикации, Керри отметил, что на фоне позиции Трапма, называвшего изменение климата "обманом", многие руководители компаний отказываются от инвестиций в "зеленую" энергетику.
Трамп 4 июля подписал новый "большой, красивый" бюджетный закон, предусматривающий налоговые сокращения на сумму более 5 триллионов долларов, включая продление налоговых послаблений 2017 года, отмену налога на чаевые, сверхурочную оплату и процентов по автокредитам. Часть выпадающих доходов планируется компенсировать за счет отмены налоговых льгот, введенных при экс-президенте Джо Байдене для стимулирования зеленой энергетики. Также минэнерго США отменило государственные гранты для ряда проектов чистой энергетики на сумму 3,7 миллиарда долларов.