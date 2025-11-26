Рейтинг@Mail.ru
Керри заявил, что Трамп "напугал" много руководителей компаний США - РИА Новости, 26.11.2025
03:42 26.11.2025
Керри заявил, что Трамп "напугал" много руководителей компаний США
Керри заявил, что Трамп "напугал" много руководителей компаний США - РИА Новости, 26.11.2025
Керри заявил, что Трамп "напугал" много руководителей компаний США
Бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что шокирован тем, как много руководителей компаний в США "напуганы" президентом страны Дональдом Трампом. РИА Новости, 26.11.2025
в мире, сша, дональд трамп, джон керри, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джон Керри, Джо Байден
Керри заявил, что Трамп "напугал" много руководителей компаний США

Керри: Трамп напугал много руководителей компаний США, это шокирует

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что шокирован тем, как много руководителей компаний в США "напуганы" президентом страны Дональдом Трампом.
"Я в шоке от того, как напуганы гендиректора... Процесс, который ведет Дональд Трамп в последние месяцы, вместе с министерством юстиции и его программами мести до чертиков напугал многих людей", - заявил Керри в интервью британской газете Financial Times.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп потребовал от бизнесменов думать о нем, когда они зарабатывают
19 ноября, 22:42
Согласно публикации, Керри отметил, что на фоне позиции Трапма, называвшего изменение климата "обманом", многие руководители компаний отказываются от инвестиций в "зеленую" энергетику.
Трамп 4 июля подписал новый "большой, красивый" бюджетный закон, предусматривающий налоговые сокращения на сумму более 5 триллионов долларов, включая продление налоговых послаблений 2017 года, отмену налога на чаевые, сверхурочную оплату и процентов по автокредитам. Часть выпадающих доходов планируется компенсировать за счет отмены налоговых льгот, введенных при экс-президенте Джо Байдене для стимулирования зеленой энергетики. Также минэнерго США отменило государственные гранты для ряда проектов чистой энергетики на сумму 3,7 миллиарда долларов.
Сенатор потребовал от Трампа объяснить детали сделки по продаже TikTok
24 ноября, 14:48
Сенатор потребовал от Трампа объяснить детали сделки по продаже TikTok
24 ноября, 14:48
 
В миреСШАДональд ТрампДжон КерриДжо Байден
 
 
