11:02 26.11.2025 (обновлено: 11:10 26.11.2025)
Казначейство будет уделять пристальное внимание проверкам средств на ОПК

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Федеральное казначейство будет уделять самое пристальное внимание проверкам средств на гособоронзаказ, заявил глава ведомства Роман Артюхин.
"Уважаемый Михаил Владимирович, Казначейство России по вашему поручению будет уделять самое пристальное внимание проверкам средств гособоронзаказа", - сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
ЭкономикаРоссияРоман АртюхинМихаил Мишустин
 
 
