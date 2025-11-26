https://ria.ru/20251126/kaznachejstvo-2057620815.html
Казначейство будет уделять пристальное внимание проверкам средств на ОПК
26.11.2025
Казначейство будет уделять пристальное внимание проверкам средств на ОПК
Федеральное казначейство будет уделять самое пристальное внимание проверкам средств на гособоронзаказ, заявил глава ведомства Роман Артюхин. РИА Новости, 26.11.2025
