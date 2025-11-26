https://ria.ru/20251126/kaluga-2057773117.html
В Калуге полиция проверит заявление об иголке в шоколадке
В Калуге полиция проверит заявление об иголке в шоколадке - РИА Новости, 26.11.2025
В Калуге полиция проверит заявление об иголке в шоколадке
Полиция в Калуге проводит проверку по заявлению местной жительницы об обнаружении иголки в шоколадке, приобретенной в магазине, сообщило УМВД по Калужской... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:52:00+03:00
происшествия
калуга
калужская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
калуга
калужская область
В Калуге полиция проверит заявление об иголке в шоколадке
В Калуге полиция проверит информацию об иголке в шоколадке у школьницы