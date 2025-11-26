Рейтинг@Mail.ru
В Калуге полиция проверит заявление об иголке в шоколадке - РИА Новости, 26.11.2025
16:52 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/kaluga-2057773117.html
В Калуге полиция проверит заявление об иголке в шоколадке
происшествия, калуга, калужская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Калуга, Калужская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Калуге полиция проверит заявление об иголке в шоколадке

Полицейский на улице
Полицейский на улице. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Полиция в Калуге проводит проверку по заявлению местной жительницы об обнаружении иголки в шоколадке, приобретенной в магазине, сообщило УМВД по Калужской области.
Многодетная мама из Калуги Евгения Цапенко написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что ее дочь обнаружила иголку в купленном в супермаркете батончике "Марс". По словам женщины, девочка чудом не откусила часть шоколадки, а разломила ее напополам.
"В дежурную часть УМВД России по г. Калуге обратилась местная жительница по факту обнаружения металлического предмета в кондитерском изделии. По данному факту в УМВД России по городу Калуге проводится проверка, по результатам которой собранный материал будет направлен в Роспотребнадзор для рассмотрения по подведомственности и принятия решения", - сообщает УМВД.
В прокуратуре Калужской области уточнили РИА Новости, что взяли на контроль проверку, которую ведет полиция.
Конфликт ученика и учительницы из-за сменки в Красноярске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Полиция проверит сообщения о конфликте ученика и учительницы из-за сменки
ПроисшествияКалугаКалужская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
